Nun kommt frische Luft aus der Kläranlage

Sie ist über fünfzig Meter lang und acht Meter hoch. Die beindruckende Halle beinhaltet den mechanischen Vorreinigungs-Prozess des Abwassers aus den Gemeinden Opfikon, Kloten und des Flughafens. In diesem nun überdachten Prozess wird das Wasser von gröbstem Schmutz, von Sand und Öl befreit und dann in das Vorklärbecken entlassen. «Dank dieser Überdachung werden die Anlagen und Apparaturen geschont. Und unsere Arbeit kann Wetter unabhängig im Trockenen geschehen», freut sich der Geschäftsleiter der Anlage, Michael Kasper.

Das Einhausen des Reinigungsprozesses hat aber einen weiteren wichtigen und auch positiven Aspekt. «Unsere Kläranlage entstand 1962 fern der Siedlungen. Heute stehen und entstehen in nächster Nähe Gebäude. Dank einer modernen Abluftwäsche-Anlage wird die Luft zukünftig gereinigt und der zum Teil störende Kläranlage-Geruch eliminiert», sagt Kasper. Das heisst, die Luft des Hebewerkes, Rechenanlage Sandfangs und der Abwasserkanäle wird abgesogen. In einer Filteranlage wird die Luft mittels Wasser, Holz und Bakterien gereinigt und geschmacksneutral in die Atmosphäre entlassen.

Abbruch der Vorreinigung

Mit dem Bau der mechanischen Vorreinigung ist ein Viertel des Sanierungs- und Erweiterungsprojekts abgeschlossen und hat rund 18 Millionen gekostet. Als nächstes wird die alte mechanische Vorreinigung abgebrochen, der Aushub des geplanten Regenbeckens, des neuen Biologie-Gebäudes und mit dem Umbau der Biologie gestartet.

Vor allem auf Letzteres freut sich der Geschäftsleiter: «Der Bau der neuen Biologie bedeutet für uns alle eine grosse Herausforderung.» In Kloten entsteht eine der ersten biologischen Reinigung im «Nereda»-Verfahren in der Schweiz.

Ein spezieller Moment für die Verantwortlichen, als das erste Wasser von Kloten und Flughafen durch den neuen Zulauf fliesst. Foto: Brigitt Hunziker Kempf

Mittels diesem System wird das Abwasser nach der mechanischen Reinigung nicht mehr wie gehabt in weitere Klärbecken entlassen, sondern in Reaktoren gepumpt; in welchem dank einem ausgeklügelten Zusammenspiel von «Luft, Wassermenge, Zeitdauer» die Mikroorganismen das Wasser reinigen und herkömmliche Reinigungsstufen auf der Kläranlage ersetzen. Dieses System benötigt zudem weniger Platz und Energie.

