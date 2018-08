Nun ruft auch Kloten zum Wassersparen auf

Das Auto waschen, den Rasensprenger laufen lassen, die Blumen giessen oder das Swimmingpool-Wasser auswechseln: Geht es nach der Flughafenstadt, sollten Klotenerinnen und Klotener dies vorübergehend auf ein Minimum beschränken. In einem Aufruf, der am Montag verschickt wurde, hält die Stadt zwar fest, dass die Trink- und Löschwasserreserven zurzeit sichergestellt seien.

Da sich jedoch bei länger andauernder Hitze Engpässe bei den Pumpwerken ergeben können, werde die Bevölkerung um einen sparsamen Umgang gebeten.«Es geht dabei nicht um Verbote, sondern darum, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren», betont Marc Osterwalder, Leiter Bereich Lebensraum und Sicherheit. Natürlich wolle die Stadt nicht, dass private Gärten vertrocknen. Sinnvolles machen und Unnötiges lassen – das sei das Prinzip.

Brunnen brauchen etwa so viel Wasser wie 300 Klotener

Indes wird die Stadt selber den Wasserverbrauch vorerst nicht drosseln: Die Brunnen laufen weiter, die städtischen Blumenrabatte und die Rasenflächen der Sportanlagen werden weiterhin mit Wasser aus dem Leitungsnetz bewässert – mitunter aus Kostengründen. «Der Schaden, der bei vertrockneten Fussballplätzen entsteht, geht schnell in einen sechsstelligen Bereich», sagt Osterwalder.

Der tägliche Wasserverbrauch der Brunnen wiederum entspreche etwa jenem von 300 Personen – in einer Stadt mit 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern und 36 000 Arbeitsplätzen mache dies wenig Unterschied. Nicht zuletzt würden die Brunnen von der Bevölkerung bei der heissen Witterung sehr geschätzt. «Im Zentrum stehen vielmehr die städtischen Reservoirs: Die Werke kommen teilweise mit Nachpumpen kaum hinterher», so Osterwalder. Besonders die Reservoire in Egetswil und Breitenloo, die nebst dem nördlichen Teil von Kloten auch Winkel und Lufingen versorgen, würden zu Spitzenzeiten an ihre Grenzen stossen.

Mit den Empfehlungen zur Genügsamkeit im Wasserverbrauch steht Kloten im Unterland nicht alleine da. Ihre Nachbarinnen Winkel und Lufingen haben ebenfalls entsprechende Aufrufe veröffentlicht. Auch Bassersdorf, Stadel, Neerach, Dielsdorf, Steinmaur, Winkel und Freienstein-Teufen halten zur Sparsamkeit an; die letzteren drei haben ausserdem den Betrieb ihrer Brunnen vorübergehend eingestellt. In Steinmaur ist nicht zuletzt bereits seit fast einem Monat das Bewässern der Gemüsekulturen zeitlich und mengenmässig eingeschränkt.

Wird das Wasser knapper, kommt die Badi ins Visier

Zwar ist das Szenario noch unrealistisch, doch sollte die Wasserversorgung nicht mehr sichergestellt werden können, werden die Gemeinden auch gewisse Tätigkeiten – wie etwa Autowaschen – verbieten. Gemäss Osterwalder wäre auch zu überlegen, wie mit grossen Wasserverbrauchern wie dem städtischen Freibad umgegangen würde.

Solche Massnahmen würden bei Bedarf sukzessiv geprüft und immer mit dem Kanton abgesprochen, da die Klotener Wasserversorgung – wie jene von rund 20 weiteren Unterländer Gemeinden – nebst den eigenen Grundwasserreserven auch Wasser aus dem Zürichsee bezieht. «Aber wir hoffen natürlich, dass es nicht soweit kommen wird», sagt er. (Zürcher Unterländer)