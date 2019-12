Nur die wenigsten Fluggäste haben Zugang zu dieser Bar

Etwas mehr als 85'000 Passagiere reisen täglich über den Flughafen Zürich. Nur 0,35 Prozent von ihnen, nämlich durchschnittlich 300 Fluggästen pro Tag, steht vor ihrem Flug die First Lounge der Swiss im Terminal A zur Verfügung. Das macht die 650 Quadratmeter zu einem der exklusivsten Plätzchen des ganzen Flughafens.

Grund dafür ist, dass die Lounge, wie der Name schon sagt, nur den Passagieren der höchsten Preisklasse First der Swiss zur Verfügung steht. Oder den Mitgliedern des HON-Circle der Lufthansa-Gruppe. Weltweit gibt es nicht viele Passagiere, die so viele Meilen beim Luftfahrtkonzern gesammelt haben. Kein Wunder: Diesen Status verleiht die Gruppe nur denjenigen Kunden, die in zwei Jahren über 650000 Flugmeilen gesammelt haben. Zum Vergleich: Um das zu schaffen, müsste man etwa 26-mal am Äquator um die ganze Welt fliegen.

Schweizer Eichenholz und Kalkstein aus dem Jura

Für diese Kundschaft hat die Swiss im März 2018 eine Ruheoase am hektischen Flughafen eröffnet. Sie verfügt über alle Annehmlichkeiten, die man sich nur denken kann. Das beginnt schon beim Eingang: Die Lounge verfügt über eine eigene Sicherheitskontrolle, das Anstehen am normalen Kontrollbereich entfällt dadurch. Im Innern prägen Schweizer Eichenholz und Kalkstein aus dem Jura die Architektur, Designerstühle stehen an den Esstischen, hinter der Bar setzt eine ausgefeilte Beleuchtung einen Grappa-Turm mit über 150 Kernobstbränden in Szene. Beliebt ist auch die Barista-Bar, denn manche Gäste nutzen die Lounge nur für einen schnellen Espresso vor dem Abflug. Wer sich zurückziehen möchte, für den gibt es ein Sitzungszimmer, eine Smokers-Lounge und zahlreiche Ledersessel. Selbst Duschen sind in derLounge untergebracht.

Kulinarisch geht die Swiss einen ungewohnten Weg: «Wir wollen Essensverschwendung minimieren und setzen auf Frische», erklärt Michael Schiess, der stellvertretende Leiter für alle Lounges der Swiss in der Schweiz. Deshalb gibt es zwar kleinere Snacks, aber ein Buffet, an dem man sich einfach bedienen kann, steht nicht zur Verfügung. Stattdessen bestellen die Kunden à la carte ihr Essen, welches dann jeweils frisch zubereitet wird. Auch ein 5-Gang-Menü wird angeboten. «Der Klassiker ist aber das Fondue», verrät Schiess. «Das wird das ganze Jahr über bestellt, teilweise schon kurz nach dem Öffnen der Lounge um 5.30Uhr morgens.»