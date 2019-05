Opfiker SP-Gemeinderäte wollen Klimanotstand ausrufen

Der Opfiker Stadtrat soll den Klimanotstand ausrufen und geeignete Massnahmen zur Senkung der CO2-Emmissionen auf kommunaler Ebene erarbeiten. Dies fordert SP-Gemeinderätin Qëndresa Sadriu in ihrem Postulat «Klimanotstand». An der Ratssitzung vom kommenden Montag steht die Begründung des Vorstosses an. Gemäss Geschäftsordnung des Opfiker Gemeinderats findet bei Postulaten eine «allfällige allgemeine Aussprache und die Beschlussfassung über eine Überweisung oder Ablehnung in der Regel in der darauf folgenden Sitzung» statt.

Eine Mehrheit für das Postulat zu finden, dürfte für Sadriu nicht ganz einfach werden. Zwar haben alle sieben SP-Parlamentarier den Vorstoss unterzeichnet. Der Rat umfasst jedoch insgesamt 36 Mitglieder. Alleine die Fraktionen der FDP (7 Mitglieder) und der SVP (10 Mitglieder) stellen fast die Hälfte davon. Mit der vierköpfigen CVP-Fraktion würde die Mehrheit bei den vermeintlichen Gegnern liegen.

Denn: Vertreter dieser drei Parteien lehnten es Mitte März im Zürcher Kantonsrat ab, einen im Wortlaut fast identischen Vorstoss von drei SP-Kantonsräten für dringlich zu erklären. Da jedoch BDP, GLP, Grüne, EVP, SP und AL das Postulat damals unterstützt hatten, durfte sich der Regierungsrat damit befassen. Dieser entschied Mitte April jedoch, das Postulat abzulehnen. Die Begründung: Der Begriff Notstand setze «eine schwerwiegende Störung oder unmittelbare Bedrohung der öffentlichen Sicherheit» voraus, was im Kanton Zürich nicht gegeben sei.

In Kloten geplant, in Bülach geschafft

Opfikon liegt mit dem Vorstoss im Trend. Grossstädte wie Vancouver und London haben bereits den Klimanotstand ausgerufen. Mit Konstanz folgte diese Woche die erste Stadt Deutschlands. In der Schweiz haben die Kantone Waadt und Basel-Stadt oder Städte wie Olten und Delsberg ähnliche Vorstösse gutgeheissen.

Auch in Kloten wird sich das Parlament demnächst mit der gleichen Vorlage wie in Opfikon beschäftigen. SP-Gemeinderat Philip Graf hat dazu bereits ein Postulat eingereicht. Neben seinen Fraktionskollegen haben auch Vertreter von GLP, Grünen und EVP den Vorstoss unterzeichnet. Somit machen sich in der Flughafenstadt 13 von insgesamt 32 Gemeinderäten für den Vorstoss stark.

Bereits Ja zum Postulat «Klimanotstand» sagt Mitte April das Parlament von Bülach. Allerdings wurde der Vorstoss im Bezirkshauptort, der ebenfalls von einer Vertreterin der SP stammte, nur dank dem Stichentscheid von Ratspräsidentin Claudia Forni (Grüne) an den Stadtrat überwiesen. Die Abstimmung zuvor brachte mit 13 Ja- zu 13 Nein-Stimmen kein Resultat hervor. (Zürcher Unterländer)