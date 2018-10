Opfikon gehen die Schulhäuser aus

Im Glattpark leben bereits 321 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter, die in Opfikon zur Schule gehen. Für sie wurden schon neue Kindergartenlokale erstellt oder angemietet, die Schuleinheit Oberhausen wurde als Provisorium gebaut. Letzte Woche haben die ersten Mieterinnen und Mieter ihr Daheim in der neu gebauten Siedlung der ABZ (Allgemeine Baugenossenschaft Zürich) im Glattpark bezogen.

Mit den Einzügen in die insgesamt 286 Wohnungen, die 800 Personen beherbergen, steht ein immenses Wachstum der Schülerzahlen an: «In der ABZ-Siedlung leben im Durchschnitt dreimal mehr Kinder als im Rest der Gemeinde», schildert Gesamtschulleiter Caspar Salgò die Situation. Dies hat zur Folge, dass ab jetzt bis zum Ende des laufenden Schuljahres rund 200 neue schulpflichtige Kinder in die Gemeinde ziehen werden; etwa ein Drittel davon zwischen diesem Oktober und Anfang Januar, der Rest zwischen April und Juni nächsten Jahres. «So viele Kinder in so kurzer Zeit ist schon sehr aussergewöhnlich. Die Anzahl ist uns auch erst seit kurz vor den Sommerferien bekannt», räumt der Schulleiter ein. Er versichert: «Für die Kinder, die in den nächsten Wochen zuziehen, haben wir Lösungen gefunden.»

Schlechtere Stundenpläne

Was allerdings mit den rund 130 Kindern geschieht, die im Frühling 2019 in den Glattpark ziehen, ist noch nicht abschliessend definiert. «Es wird wohl drei bis vier Klassen mehr geben», vermutet Salgò. Aktuell sind es in der Gemeinde schon 109 Klassen, auf diese sollen ebenfalls noch einige der Neulinge verteilt werden. Salgò nennt «Näher zusammenzurücken» und «die Räume stärker auslasten» als Notmassnahmen. «Das bringt aber meist eine Verschlechterung der Stundenpläne mit sich.» Der Turnunterricht sei besonders prekär, da es schlicht nicht genügend Hallen gäbe. «Denkbar ist auch, den Sport teilweise nach draussen zu verlegen.»

Herausfordernd sei die Planung auch, weil die Schülerzahlen immer wieder ändern. Das liege zum einen daran, dass noch nicht bekannt sei, wie viele in Privatschulen oder ins Gymnasium gehen; zum anderen würden viele Eltern ihren Nachwuchs erst sehr spät anmelden. «Dadurch müssen wir oft kurzfristig reagieren», sagt Salgò. Eine Arbeitsgruppe Schulraum befasse sich aber intensiv mit der Thematik.

Kein Schulhaus vor 2023

Zusammengefasst lässt sich sagen: Im nächsten Schuljahr wird rund ein Viertel aller Opfiker Schülerinnen und Schüler im Glattpark leben. An dem Ort, wo es trotz ersten Planungsbemühungen im Jahr 2011, noch immer kein Schulhaus gibt. Es war damals beabsichtigt, die Anlage 2018 in Betrieb zu nehmen. Die Bewilligung des Kredits für den Neubau durch das Volk ist noch immer ausstehend (siehe Kasten). «Der Einspruch nach dem zweiten Planungskredit hat uns um ein weiteres Jahr zurückgeworfen. Mit der Fertigstellung eines Schulhauses im Glattpark ist frühestens im Sommer 2023 zu rechnen», bedauert der Schulleiter. Nur eines kann er im Moment mit Gewissheit sagen: «Bis das Schulhaus im Glattpark steht, haben wir einen grossen Engpass.» (zuonline.ch)