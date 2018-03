PUK im Fall Jud löst sich auf

Der Gemeinderat Opfikon stimmte nach der Veröffentlichung des Schlussberichts einer Auflösung der Kommission zu. Im Schlussvotum erklärte Sven Gretler (SP) stellvertretend für die 5-köpfige Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK), dass in den Jahren 2011 bis 2014 grobe Misstände in der Abteilung Soziales geherrscht hätten. Seit zwei Jahren seien diese aber behoben und die politische Führung durch Jud sei adäquat. Auch habe die PUK nicht feststellen können, dass Jud in der Einschränkung ihres Amtes eingeschränkt sei. Diese Frage kam auf, nachdem 2015 bekannt geworden war, dass Jud eine volle IV-Rente bezieht.

Trotzdem übte die PUK im Schlussvotum aber auch gehörig Kritik. Der Stadtrat habe immer wieder versucht, die Arbeit der PUK zu behindern. Der Sozialvorsteherhin warf die PUK gar ein höchst unkooperatives und querulatorisches Verhalten vor. Teilweise sei die Terminfindung extrem schwierig gewesen, so habe Jud etwa einmal ganze 19 verschiedene Terminvorschläge abgelehnt. Auch habe sie in originalen Befragungsdokumenten beispielsweise 53 Mal den Namen "Hans-Rudolf" zu "Hans-Ruedi" korrigiert, die Seitenzahlen des Protokolls eigenmächtig abgeändert oder Bemerkungen angebracht sowie tatsächlich gestellte Fragen abgeändert.

Des Weiteren klagte Gretler, die PUK sei mit allen nur denkbaren juristischen MItteln bekämpft worden und hätte unzählige Klagen und Aufsichtsverfahren betretien müssen, wobei dazu gleich mehrere Anwälte angeheurt worden seien, um diese Verfahren gegen die PUK zu führen. (Zürcher Unterländer)