Pädophiler Sexualstraftäter muss fünf Jahre ins Gefängnis

Das Bezirksgericht Bülach verurteilte am Mittwoch einen 47-jährigen Schweizer wegen mehrfacher Schändung zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis. Dies nach Artikel 191 im Schweizerischen Strafgesetzbuch. Der Beschuldigte muss diese Zeit hinter Gittern verbringen. Ein bedingter Vollzug der Freiheitsstrafe ist in dieser Höhe nämlich nicht möglich. Der Schweizer hat aber nicht nur gegen Artikel 191 verstossen, sondern auch gegen Artikel 187. Dieser besagt: Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Busse bestraft.Der Beschuldigte misshandelte die geistig behinderte Tochter seiner damaligen Lebenspartnerin über ein Jahr lang immer wieder. Das Mädchen war damals 10 Jahre alt und steht laut Anklageschrift in der kognitiven Entwicklung auf der Stufe eines Kleinkindes. Hinzu kommt, dass der Schweizer insgesamt rund 283 Fotos des Mädchens gemacht hat. Auf den Bildern waren meist die entblössten Geschlechtsteile zu sehen. Dadurch hat er sich ebenfalls der Pornografie (Artikel 197) schuldig gemacht. Auch die ältere Tochter der ehemaligen Lebenspartnerin fasste der Beschuldigte unsittlich an.

Gesetz unterscheidet drei Sexualdelikte

Die Artikel 189, 190 und 191 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs unterscheiden drei Arten von Angriffen auf die sexuelle Freiheit und Ehre. Der sexuellen Nötigung (Artikel 189) macht sich schuldig, wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht. Dem Täter droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren oder eine Geldstrafe.

Kommt es unter den genannten Umständen zum Geschlechtsverkehr, ist es nicht mehr Nötigung, sondern Vergewaltigung (Artikel 190). Dies wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. Opfer von Vergewaltigungen können lediglich weibliche Personen werden. Die dritte Unterscheidung erfolgt im Artikel 191. Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes sexuell nötigt oder vergewaltigt, macht sich der Schändung schuldig. Hier liegt der Strafrahmen bei einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren oder einer Geldstrafe. (Zürcher Unterländer)