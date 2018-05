Panini-Bildchen tauschen statt Bücher ausleihen

Am Samstag kamen auffallend viele kleine und grosse Kinder mit farbigen Tupperdosen in die Gemeindebibliothek Rümlang. In den handlichen Plastikbehältern hatten sie ihre Schätze zum Tauschen mitgebracht: Panini-Bildchen. Fein säuberlich nach Nummern, Mannschaften und Listen sortiert. Der fünfjährige Deon und seine achtjährige Schwester Nora prüften jedes Bildchen genau, und sie erkannten sofort, ob sie das Foto schon haben. Wenn es fehlte, wurde eifrig getauscht. Ihre Eltern halfen ihnen, die Funde in die mitgebrachte Liste zu notieren.

Zwischen den Kindern sitzt Ursula Köppel. Die Seniorin ist im Auftrag ihres 14-jährigen Enkels an der Börse. «Simon spielt heute Fussball und kann nicht an die Tauschbörse kommen, deshalb hat er mich gefragt, ob ich ihm den Gefallen mache, was ich natürlich gerne tue», sagte sie voller Freude. Ohne Umstände gibt sie dem kleinen Deon die Nummer 520, die er schon lange suchte. Und ein zufriedenes Lächeln huscht über das Gesicht des Kindergärtlers.

Teamarbeit ist gefragt

Witzig zu beobachten war, wie die Erwachsenen sich auf die Nummern auf der Rückseite der Fotos konzentrierten. «Nein, ich habe keine Ahnung, wen ich da eigentlich suche», sagte Ursula Köppel. «Mir sind weder die Namen noch die Gesichter der Sportler bekannt.» Nicht so die jungen Sammler. Sie wissen genau, welchen Spieler sie suchen, für welche Nation er spielt und sogar in welchem Klub er aktuell angestellt ist. Die Kinder wissen, dass unbekannte Spieler häufig zu handeln sind, bekannte Namen wie Neymar, Lionel Messi oder Thomas Müller sind rar.

Nicht aus der Ruhe bringen liess sich Bibliothekarin Daniela Ulli. «Normalerweise bin ich am Samstag bis zehn Uhr fast allein hier und kann in Ruhe Dinge erledigen», sagte sie. Doch am vergangenen Samstag bereitete sie schon früh kleine «Marktplätze» für die Tauschbörse vor, damitalle Platz fanden. Am Boden, auf dem Tisch, in der Kinderecke und draussen an einer Festbank sassen ganze Trauben von Kindern und schoben sich gegenseitig Bildchen und Listen zu.

Lukratives Geschäft

Die Panini-Bildchen sind ein lukratives Geschäft für die Fifa und die Detailhändler. Ein Fünferbriefchen kostet beim günstigsten Anbieter 75 Rappen, der teuerste verlangt dafür 1.10 Franken. Für ein komplettes Album braucht es 675 Sticker plus die Legenden. Legenden sind die Fussballstars aus vergangenen Meisterschaften, deren Foto an der Etikette der Cola-Flaschen versteckt ist. Das Album kostet extra, es gibt Sonderausgaben und personalisierte Bildchen mit einer speziellen App. Es ist ein fast endloses Feld und ein teurer Spass. Solche Überlegungen fanden an der Samstagbörse keinen Platz. Der Plausch am Sammeln fürs eigene Album oder das der Enkel überwog alle rationalen Gedanken.

Am Tisch sass auch Nadia Meier, die im Auftrag ihres Sohnes kam. Er war zuvor schon fleissig: Es fehlten nur noch vier Bildchen, um das Album zu vervollständigen, inklusive der Legenden. Nadia Meier hatte Glück, drei Bildchen konnte sie eintauschen. Jetzt fehlt ihr nur noch die Nummer 534. (Zürcher Unterländer)