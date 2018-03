Park-Privileg wird zum Nachteil

Parkplätze sind in Wallisellen Mangelware, vor allem im Zentrum. Mit der baulichen Entwicklung und der Zunahme von Arbeitsplätzen hat sich diese Situation noch verschärft. Bis heute können Berechtigte eine Karte lösen und ihr Fahrzeug auf dem ganzen Gemeindegebiet in der blauen Zone unbeschränkt stehen lassen. Eine Ausnahme bildet das Zentrum. Dort darf generell nur eine Stunde parkiert werden. Das führt dazu, dass die blauen Felder rund ums Zentrum häufig von Bewohnern anderer Quartiere oder von Pendlern mit Karte belegt werden.

Das will die Gemeinde nun ändern. Im September 2017 hat die Gemeindeversammlung dem neuen Parkierungskonzept und Parkkartenreglement zugestimmt. Die Gemeinde wird auf 1. April in vier Zonen aufgeteilt.

Jedem seine Zone

Wer in einer dieser Zonen wohnt, kann eine entsprechende Vignette beziehen. Für Anwohner kostet diese im Jahr 400 Franken, im Monat bezahlt man 40 Franken, und für eine Tageskarte 8 Franken. Innerhalb der eigenen Zone dürfen Bewohner unbeschränkt parkieren. Ausgenommen bleiben Walliseller, die im Zentrum wohnen.

Dort gibt es zwar blaue Parkfelder, aber auf diesen darf weiterhin maximal eine Stunde parkiert werden. Zentrumsbewohner können jedoch eine Parkberechtigung für ein angrenzendes Quartier lösen. Auch für Handwerks- und Servicebetriebe und für Personen, die in Wallisellen arbeiten, gelten ab kommenden Monat neue Regeln.

Der Süden wird zugeteilt

Überhaupt keine blauen Zonen gibt es in den Neubauquartieren südlich der Bahngleise. Wer dort wohnt oder arbeitet und sein Auto länger mit Parkvignette stehen lassen will, muss wie bis anhin ein blaues Parkfeld nördlich der Bahnlinie suchen. Während diese Autofahrer aber bis heute wählen können, wo sie ihr Fahrzeug abstellen, sind auch sie nun einer fixen Zone zugeteilt, jedoch nicht der am nächsten gelegenen. Und genau das sorgt bei einigen Anwohnern für Unmut.

«Mit der neuen Parkordnung verschlechtert sich unsere Situation extrem», sagt eine Bewohnerin des Integra-Areals. Neu werde sie der Zone 3 zugeteilt, die weit entfernt ist von ihrem Wohnort: «Zum nächsten blauen Parkplatz muss ich dann mindestens 600 Meter zu Fuss gehen.» Das gelte für die Richti- und demnächst auch für die Glattgartenbewohner. Bis anhin habe sie meist innerhalb 200 Meter Entfernung, also in der neuen Zone 1, einen Parkplatz gefunden. «Ich habe mich bei der Gemeinde gemeldet. Man konnte keine plausible Begründung liefern, wieso die Süd-Walliseller schlechter gestellt werden», sagt die Anwohnerin. Einen Garagenplatz in der Überbauung zu mieten sei für viele keine Alternative: «Es gibt lange Wartelisten.»

Druck vom Zentrum nehmen

Zuzügern sei bekannt, dass südlich der Gleise keine blauen Zonen vorhanden seien, heisst es bei der Gemeinde. Sie müssten entscheiden, wie sie mit dem Angebot von Parkmöglichkeiten umgehen. «Die Anwohner können eine Parkbewilligung der Zonen 2 bis 4 beziehen», sagt Marcel Amhof, zweiter Stellvertreter der Gemeindeschreiberin. Über die Zuteilung entscheide die Abteilung Sicherheit. Dabei verfolge man das Ziel, den Parkdruck im Zentrum und in den Zonen 1 und 2 zu reduzieren, was ja auch Grundprinzip des neuen Parkregimes sei.

Bis heute seien keine weiteren Beschwerden zur Zuteilung eingegangen, weiss Amhof. «Auch die Erfahrungen fehlen noch, weil das neue Regime erst ab April gilt.» (Zürcher Unterländer)