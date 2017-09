Pascal Fehr bekommt den Bülacher Kulturpreis

Der Bülacher Stadtpräsident Mark Eberli wird Pascal Fehr den mit 4 000 Franken dotierten Preis am 17. November im Rahmen einer Feier überreichen. Das teilt der Bülacher Stadtrat am Dienstag mit. Über die Vergabe des Kulturpreises entscheidet der Stadtrat auf Antrag der Kulturkommission.

Pascal Fehr wurde 1984 in Bülach geboren und verbrachte seine Schulzeit und Jugend in Bülach. Von 1999 bis 2003 absolvierte er eine Metallbauer-Lehre bei Peter Hiltebrand in Höri. Anschliessend blieb er noch bis 2010 als Kunstschlosser im selben Betrieb. Dank seinem «fundierten Fachwissen, stetiger Weiterbildung und privatem Engagement rund um die Themen Material, Form und Technik» durfte er im Jahr 2010 für den berühmten Eisenplastiker Silvio Mattioli arbeiten. In der täglichen Arbeit mit Mattioli verfeinerte Pascal Fehr seine technischen Fähigkeiten; im Vordergrund stand dabei das Arbeiten oder das Heraustreiben mit Hammer am kalten Eisen.

Künstler und Freelancer

Besonders erwähnenswert seien Pascal Fehrs Liebe und das Verständnis für das ehrwürdige Handwerk, für die verschiedenen Materialien und die gestalterische Umsetzung in Form und Farbe, schreibt der Stadtrat weiter. Dadurch habe er im Austausch mit Silvio Mattioli eine weitere Steigerung erreicht. Nach dem Tod Mattiolis 2011 entschied Pascal Fehr, sich fortan als selbstständig erwerbender Künstler und Freelancer zu betätigen.

Seither steht Fehr im Dienste diverser Firmen und Privatkunden. Insbesondere bei Restaurationsarbeiten schöpfe er aus seinem breiten Wissen und erarbeite Lösungen, teil der Stadtrat mit. Einen Teil seiner Schaffenskraft investierte er in das erfolgreiche Start-Up Unternehmen St. Laurentius Craft Beer GmbH. (mst)