Piatti Konkurs - 250 Angestellte betroffen

Das Bezirksgericht Bülach hat heute den Konkurs über die Bruno Piatti AG in Dietlikon eröffnet. Die 250 Angestellten seien am Dienstag und gestern am Firmensitz informiert.

Auf der Website des Unternehmens wird mitgeteilt, dass die Konkursverwaltung beabsichtige, «die beweglichen Sachen der Schuldnerin baldmöglichst mit einem Gesamt- oder Einzelverkauf zu liquidieren».

Das Mutterunternehmen, der Deutsche Küchenhersteller Alno gilt seit Jahren als Sanierungsfall. Nun haben diese Probleme auch die Bruno Piatti AG eingeholt und eliminiert. Piatti war der grösste Küchenanbieter der Schweiz und unterhielt 11 Küchenzentren und über 60 Fachhandelspartner. (mcp)