Pioniergeist wird mit Solarpreis belohnt

Es ist eine Ehre für die Gebrüder Martin und Beat Jucker: Am Dienstag wurde ihr Mut zur Innovation offiziell mit dem Schweizer Solarpreis 2018 in der Kategorie Energieanlagen belohnt. Dieser wird von der der Solar Agentur Schweiz verliehen. Die Betreiber des Spargelhofs in Rafz erhalten die Auszeichnung für ihr Mitte April in Betrieb genommenes integrales Energiesystem.

Martin Jucker erklärt, wie das neue Energiekonzept funktioniert. Video: pd via Facebook

Primäre Energiequelle ist die 1200 Quadratmeter grosse Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hofs. Eine Batterie speichert Energie vorübergehend und gibt sie später wieder ab. Dadurch und dank der intelligenten Steuerung wird verhindert, dass der Stromanschluss überlastet ist. Am meisten Strom benötigt auf dem Spargelhof die Kühlanlage für Gemüse und Beeren. Durch ihren Betrieb fällt Wärme an, die für das Erzeugen von Heizwärme und Warmwasser für das Wohnhaus und den Hofladen verwertet wird.

Aus der Not geboren

Auslöser für den Entscheid der Juckers, auf eine autarke Energieversorgung zu setzen, war die mangelnde Erschliessung des abgelegenen Grundstücks. Die Leitung vermochte den gestiegenen Strombedarf der Kühlanlagen nicht mehr zu decken. Statt in einen neuen Anschluss zu investieren, suchten sie nach einer Lösung, die eigenständig und unabhängig von fossilen Brennstoffen ist. Gemeinsam mit zwei spezialisierten Unternehmen investierten sie in eine innovative Gesamtlösung. «Das Projekt zeigt schön auf, dass nachhaltiges Wirtschaften funktioniert und oft damit anfängt, dass man sich von alten Denkmustern löst», sagt Martin Jucker. Die drei Partnerunternehmen hoffen, weitere Nachahmer in der Landwirtschaft zu finden. Für sie sind die Vorteile klar: hohe Eigenversorgung mit Notstrombetrieb, optimale Nutzung erneuerbarer Energien und stabile Betriebskosten für die nächsten 15 Jahre.

Der Schweizer Solarpreis wird zum 28. Mal verliehen. Elf Preise gehen an Persönlichkeiten, Institutionen, Neubauten, Sanierungen und Solaranlagen. Hinzu kommen zwei Sondersolarpreise, drei Norman Foster Solar Awards, drei Solarpreise für Plus-Energiebauten und 18 Diplome für Plus-Energiebauten. (red)