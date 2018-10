Pläne für Thurella-Areal werden konkret

Das Projekt zur Umnutzung des Thurella-Areals schreitet voran. Neu wird das Gebiet „Mineralquelle“ genannt, angelehnt an die sprudelnde Quelle, die bis 2010 der Getränkeabfüllung diente. Seit dieser Woche und bis zum 14. Dezember sind die Gestaltungspläne, die den Bau von 230 Wohnungen vorsehen, bei der Gemeinde Eglisau öffentlich einsehbar. Damit sich die Bewohnerinnen und Bewohner zudem ein genaues Bild des Projekts machen können, findet am Dienstag, dem 23. Oktober um 19:30 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle Steinboden statt.

Bevölkerungsexplosion und Lärm befürchtet

Die Gemeinde Eglisau hat Ziele für das Mineralquelle-Areal definiert. So soll das Projekt innerhalb von 10 Jahren «qualitätsvoll und nachhaltig» zu einem «neuen, lebendigen, vielseitig durchmischten Ort mit einem Nebeneinander von Arbeit, Wohnen und Begegnen» werden. Da das Gebiet momentan noch eine Industriezone darstellt, in der eine Wohnnutzung nicht zulässig ist, wird sie in eine Wohn-und Gewerbezone umgezont.

Konkret sollen auf dem Areal dereinst grosszügig dimensionierte Wohnkomplexe entstehen. Die meisten Wohnungen sind als Mietwohnungen vorgesehen. Es ist jedoch auch geplant, dass Gewerbe in das neue Quartier einzieht. Das Verhältnis zwischen Gewerbe und Wohnen soll bei 50:50 liegen. Die Industriehallen werden nicht dem Erdboden gleichgemacht, sondern dienen als Standort für Geschäfte.

An einer ersten Informationsveranstaltung im Sommer 2016 äusserten einige Eglisauer ihre Bedenken bezüglich des Wachstums ihrer Gemeinde. Sie fragten sich, ob es denn sinnvoll sei, dass Eglisau noch weiter wachse. Peter Bär, inzwischen Gemeindepräsident, antwortete damals: «Es geht nicht darum, dass wir zu wenige Einwohner haben. Es gibt zwei Varianten bezüglich des Areals: Entweder man lässt die Industriebrache bestehen und würgt damit jegliche Entwicklung ab, oder man baut Wohnungen, die Mehrwert für die Bevölkerung bieten.» Tatsächlich ist die Gemeinde seit Ende der 90er-Jahre stark gewachsen, von knapp unter 3000 auf über 5000 Personen. Zwischen 2006 und 2016 lag die Zuwachsrate bei fast 50%. Diese ist seit 2013 jedoch deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig ist die Leerwohnungsziffer 2017 erstmals seit längerem auf 1.26 Prozent gestiegen, was auf eine Normalisierung des Wohnungsmarktes hindeutet. Die Gemeinde rechnet deshalb mitterlfristig nicht mit einem sprunghaften Bevölkerungswachstum, auch weil die unüberbauten Flächenreserven in den Bauzonen inzwischen weitgehend überbaut sind. Langfristig erwartet die Gemeinde sogar eine Bevölkerungsstagnation.

Ein weiterer Punkt, der unbehagen bei den Eglisauer auslöste, ist der Baulärm. So sollen 10 Jahre vergehen, bis das letzte Gebäude fertig ist. Dies obwohl das Projekt, laut Aussagen des Eigentümers Robert Hofer, auch in drei Jahren fertiggestellt werden könnte. Aufgrund vergangener Erfahrungen strebt die Gemeinde Eglisau jedoch ein «moderates Wachstum» an.

Auch die neuen Gebäude der Überbauung werden jedoch selbst Lärmprobleme haben: So sind sie den Immissionen des Strassenverkehrslärms, des Eisenbahnlärms und den Lärmimmissionen der Zu- und Wegfahrt der drei geplanten Tiefgaragen ausgesetzt. Aus diesem Grund wurde ein Lärmgutachten angefertigt. Dieses kam zu dem Ergebnis, dass sowohl die Eisenbahn als auch die Tiefgarage in der Nacht zu viele Lärmimmissionen produzieren würden. Für die betroffenen Bereiche müssen Lärmschutzmassnahmen errichtet werden.

Vom Getränkehersteller zur Wohnsiedlung

Das ehemalige Gelände der Mineralquelle Eglisau wurde Ende 2012 von der Zürcher Kantonalbank an die Winterthurer L+B Immobiliengruppe verkauft. Das Areal stellt nebst dem Bauelenzelg-Areal auf der nördlichen Seite des Rheins das zweite wichtige Entwicklungsgebiet der Gemeinde dar. Beide Gebiete sind Industriezonen, die heute nicht mehr oder nur noch teilweise gemäss den ursprünglichen Absichten genutzt werden. Das Areal umfasst insgesamt 60 000 Quadratmeter. (Zürcher Unterländer)