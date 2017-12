Politisches Schattenboxen um einen Blechpolizisten

Die wichtigste Debatte des Jahres hat ein zählbares Resultat gebracht: Noch vor Weihnachten gibt es in Kloten ein Budget fürs nächste Jahr, das sogar einstimmig bewilligt worden ist. Das Stadtparlament mit den 32 Gemeinderäten aus 8 Parteien hat es im dritten Anlauf also geschafft, sich in einem Jahr unmittelbar vor Neuwahlen auf einen Voranschlag zu einigen; in der Schlussabstimmung sogar einstimmig. Ebenso deutlich sprach sich das Parlament für einen stabilen Steuerfusses von weiterhin 105 Prozentpunkten aus. 2018 soll für Kloten nun bei einem Gesamtaufwand von fast 188 Millionen Franken ein Ertragsüberschuss von 750 000 Franken resultieren. Das sind noch einmal 115 000 Franken mehr, als der Stadtrat zunächst plante.

Im Gegensatz zu den Budgetdebatten im Vorfeld der Wahlen vor vier und vor acht Jahren, entwickelte sich im Schluefwegsaal am vergangenen Dienstag aber keine Budgetschlacht, wie 2009/10 und 2013/14. Damals waren die Voranschläge im Dezember beide Male zurückgewiesen worden, so dass Kloten ohne Budget ins Wahljahr schlitterte.

«Oase der Ruhe» gestrichen

Dieses Mal verlief die wichtigste Parlamentsversammlung des Jahres vergleichsweise nüchtern, aber nicht emotionslos. Der nahende Wahlkampf sorgte auch heuer für süffisante Bemerkungen und kleinere Wortgefechte. Von den acht Änderungsanträgen fanden sieben eine Mehrheit. Die meisten Anträge stammten von der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK). Dabei ging es um Kürzungen von Geldern in der «Bürgerkommunikation» (-8000 Franken), um Marketingkonzepte von externen Firmen (-5000 Franken), um eine Pensenerhöhung für eine städtische Infrastruktur-Vermarktungsstelle (-30 000 Franken), um die Schaffung einer «Oase der Ruhe» im Freibad (-60 000 Franken) und die Korrektur eines Tippfehlers in einem Konto der Feuerwehr (-18 000 Franken).

«In den Tisch beissen»

Am meisten zu reden gab ein anderer simpler Fehler. «Ich hätte in den Tisch beissen können», entfuhr es Stadträtin Priska Seiler Graf (SP) als sie sich dazu äusserte, wieso die Miete von jährlich knapp 30 000 Franken für einen bereits im Einsatz stehenden Blitzkasten der Stadtpolizei nirgends im Budget des Stadtrates auftaucht. Zweimal hatte das Parlament auf Antrag der SVP in den letzten Jahren den Kauf eines solchen Radargeräts aus dem Budget gestrichen. Stattdessen eines zu mieten, liegt in der Kompetenz des Stadtrats, was der bürgerlichen Ratsmehrheit aber schon im Sommer sauer aufgestossen war.

Die Ratsrechte schlachtete das Versäumnis der linken Sicherheitsvorsteherin Klotens genüsslich aus. «Wie konnte das nur vergessen gehen?», fragte Ueli Schlatter (SVP) und meinte, «das ist mehr als nur befremdend». Unter dem Titel «glaubwürdig sein beim Budgetieren» hatte bereits SVP-Fraktionschef Silvan Eberhard in Richtung Stadträtin Seiler Graf bemerkt, dass er sich aber nicht sicher sei, ob das gelinge, wenn man einen so umstrittenen Blechpolizisten einfach aufzuführen vergesse.

Auch FDP-Fraktionschef Beat Vorburger ärgerter sich über das Versäumnis. Er anerkannte zwar den punktuellen Nutzen des Blitzkastens, meinte aber «eine Dauermiete ist unverhältnismässig». Die FDP werde sich deshalb «in stillem Protest» der Stimme zum CVP-Antrag für eine nachträgliche Aufnahme der Radarmiete im Budget enthalten.

Das sei nun aber «Wahlkampf auf ziemlich tiefem Niveau», meinte Reto Schindler von den Grünen. «Niemand, der sich an die Regeln hält, wird geblitzt.» Christoph Fischbach (SP) ortete ein gewisses «Trötzle» bei den rechten Ratskollegen, musste allerdings kurz darauf feststellen, dass fast die ganze SVP eher unerwartet mit ihm stimmte und das Budget korrigierte. Ansonsten hätte der Stadtrat dies in eigener Kompetenz tun können. Denn bis 30 000 Franken sind der Klotener Regierung jährlich wiederkehrende Ausgaben im Budget erlaubt. «Vielleicht müssten wir uns das bei der Überarbeitung der Gemeindeordnung mal genauer ansehen», meinte FPD-Fraktionschef Vorburger dazu.

Mit «Farce» provoziert

Nur ein einziger Antrag fand keine Mehrheit. So blieben die 20 000 Franken für das alle vier Jahre stattfindende Legislaturessen mit allen Ratsmitgliedern und deren Lebenspartnern im Budget. Die FDP wollte den Betrag um 5000 Franken kürzen. «Eine Farce» sei das und «lächerlich», solch kleinen Beträge anzugreifen, meinte Irina Bannwart (CVP). Zudem komme der Antrag einem Misstrauensvotum gleich. Damit provozierte sie heftigen Widerspruch von GRPK-Präsident Ueli Enderli (SVP): «Es gibt sonst keine Millionenbeträge zu kürzen. Und wenn wir schon immer von sparen reden, da sollten wir eigentlich bei uns beginnen.»

Als Ratspräsident Walter Beer (SVP) die Debatte nach zwei Stunden beendete, lobte er seine Ratskolleginnen und -kollegen. Denn als höchster Klotener darf er das Legislaturessen im nächsten Frühling organisieren. «Danke, dass ihr mir die 5000 Franken nicht gestrichen habt. Ich werde aber ohnehin dafür sorgen, dass wir nicht die ganzen 20 000 Franken aufbrauchen.» (Zürcher Unterländer)