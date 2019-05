Polizei findet Kokain bei Verkehrskontrolle

In Rümlang wurde am Freitagabend ein junger Mann verhaftet.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde am besagten Abend bei der Flughofstrasse in Rümlang eine routinemässige Verkehrskontrolle durchgeführt. Kurz nach 20 Uhr hielten Funktionäre der Flughafenpolizei dabei einen 19-jährigen Autofahrer an.

Verdacht auf Drogenhandel

Bei der anschliessenden Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug 70 Gramm Kokain sowie über zehntausend Franken Bargeld. Aufgrund des dringenden Verdachts des Drogenhandels wurde der junge Schweizer noch vor Ort verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt.