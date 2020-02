Polizei schnappt 17-jährigen Exhibitionisten

Zwischen Dezember 2019 und Ende Januar 2020 wurden im Raum Dietlikon / Brüttisellen mehrere Frauen von einem Mann belästigt. Der Täter trat oftmals von hinten an die Frauen heran und fasste ihnen ans Gesäss oder präsentierte sein Geschlechtsteil, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung durch die Opfer und der verstärkten Fahndungstätigkeiten der Polizei konnte der Gesuchte am Freitagabend festgenommen werden. Der 17-jährige Schweizer zeigte sich geständig, heisst es in der Mitteilung weiter. Zuständig für die Strafuntersuchung ist die Jugendanwaltschaft See / Oberland. (far)