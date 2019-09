Polizei schnappt Ladendiebe am Flughafen

Am Dienstagmorgen gegen 11.30 Uhr fiel Fahndern der Kantonspolizei Zürich eine Person auf, welche sich in verdächtiger Weise im Bereich des Terminals 2 bewegte. Der Mann übergab einem anderen Mann diverse Sonnenbrillen. Daraufhin hielten die Fahnder die beiden Personen an, wie die Polizei mitteilt. Die Kontrolle von zwei Reisetaschen brachte dann mutmasslich gestohlene Rasierklingen, Kosmetikartikel, Sonnenbrillen und Kleider im Wert von mehreren tausend Franken zu Tage.

Ein Teil des mutmasslichen Diebesgutes. Bild: PD/Kapo ZH.

Für weitere Abklärungen wurden die beiden illegal in der Schweiz anwesenden Georgier im Alter von 31 Jahren verhaftet. Im Anschluss werden sie der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland und später zur Prüfung ausländerrechtlicher Massnahmen dem Migrationsamt Zürich zugeführt. (pst)