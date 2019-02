Polizei stellt Baufirma in Kloten gutes Zeugnis aus

Der Mann, ein 51-jähriger Mazedonier, wurden wegen Widerhandlung gegen das Ausländergesetz festgenommen, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Durchgeführt wurde die Kontrolle in den Bereichen Arbeits- und Ausländerrecht am Morgen zwischen 8.30 Uhr und zirka 11 Uhr von der Kantonspolizei Zürich zusammen mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit.

Dabei zeigte sich - mit einer Ausnahme - aus polizeilicher Sicht betreffend die Einhaltung von arbeits- und ausländerrechtlichen Vorgaben "ein erfreuliches Bild". (mcp/sda)