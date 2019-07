Polizei stoppt Autobahn-Geisterfahrer in Höri

Die Alarmmeldung ging bei der Kantonspolizei Zürich am Montagmorgen kurz vor 3 Uhr ein: Auf der Autobahn A51 auf der Höhe des Bubenholztunnels sei ein Falschfahrer unterwegs. Die Patrouillen rückten sofort aus – und konnten den Lenker nach intensiver Fahndung schliesslich in Höri anhalten.

Gemäss ersten Erkenntnissen hat der 49-jährige Deutsche sein Fahrzeug bei der Ausfahrt Bülach Nord auf die Autobahn manövriert und fuhr im Anschluss bis zum Autobahndreieck Zürich-Ost. Dort wendete der Falschfahrer im Baustellenbereich. Er setze seine Fahrt in Richtung Hardwald fort und konnte schliesslich in Höri angehalten werden. Glücklicherweise sei es zu keinen Kollisionen gekommen, heisst es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Die Ursache für das Fehlverhalten des Lenkers ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen den Autofahrer wird an die Staatsanwaltschaft See/Oberland rapportiert. Er erhielt zudem ein Fahrverbot für die Schweiz. (mst)