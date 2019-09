Positives Budget 2020 und stabiler Steuerfuss

Der Stadtrat Kloten beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss im kommenden Jahr bei 103% zu belassen. Wie die Stadt am Dienstagabend mitteilte, könne mit diesem Steuerfuss der steigende Aufwand gedeckt werden, sodass Ende Jahr ein Ertragsüberschuss von 1.59 Millionen Franken resultiere.

Konkret beträgt der budgetierte Aufwand in der laufenden Rechnung 2020 206.42 Millionen Franken. Dem gegenüber stehen erwartete Erträge von 208.01 Millionen Franken. Der daraus resultierende Ertragsüberschuss von 1.59 Millionen Franken wird zu Gunsten des Eigenkapitals verbucht. Das Eigenkapital der Stadt Kloten wird per Ende 2020 voraussichtlich rund 202.69 Millionen Franken betragen.

Weiterhin steigende Ausgaben

Stark steigend ist weiterhin der Aufwand, wobei dies gemäss Stadt zu wesentlichen Teilen auf äussere Ursachen zurückzuführen ist. So steige die Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich, der Abschreibungsaufwand erhöhe sich wegen der regen Investitionstätigkeit und bei den Zusatzleistungen zur AHV und IV sei ebenfalls ein Anstieg zu erwarten, weil die Zahl der unterstützungsbedürftigen Personen zunimmt. Die geplante Einlage in die Reserve, mit der mögliche zukünftige finanzielle Einbrüche abgefedert werden sollen, trägt ebenfalls zur Aufwandsteigerung bei.

Die wirtschaftliche Entwicklung und die anhaltend hohen Steuererträge präsentieren sich jedoch erfreulich, wie die Stadt weiter schreibt. Auch für das Jahr 2020 werde mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

Grosse Investitionen

Zahlreiche grosse Investitionsvorhaben prägen den Klotener Haushalt für die kommenden Jahre. 2020 sind Nettoinvestitionen von 20.8 Millionen Franken geplant. Der Fokus liegt dabei weiterhin auf der Sanierung und dem Ausbau von Schulhäusern und Kindergärten.

Weitere grössere Investitionen fallen in den Funktionen Kultur und Freizeit, Verkehr sowie soziale Wohlfahrt an. Die hohe Investitionstätigkeit im Budget 2020 und in den folgenden Planjahren zeigt, dass in vielen Bereichen der öffentlichen Infrastruktur ein Nachholbedarf vorhanden ist.

Der Stadtrat blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Jedoch würden die anstehenden hohen Investitionen und der vergleichsweise geringe Selbstfinanzierungsgrad sowie die noch unsichere Entwicklung der Steuereinnahmen in der Folge der Steuervorlage 17 bedingen, dass weiterhin umsichtig mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen wird. Der Stadtrat sieht sich daher dazu veranlasst, den Steuerfuss mit 103% stabil zu halten.

Der Gemeinderat wird voraussichtlich an der Sitzung vom 3. Dezember 2019 definitiv über das Budget sowie die Festsetzung des Steuerfusses beraten. Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.kloten.ch/budget (huy)