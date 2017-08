Postplatzsperrung ruft Bürger auf den Plan

Kaum ist die ruhigere Som­merferienzeit vorüber, nimmt der Druck auf den Gemeinderat in Bassersdorf wieder zu. Der seit Mitte Juli – just zum Ferienstart – gesperrte Postplatz ist noch immer in aller Munde. Die Steine des Anstosses liegen quer über die Zufahrten verteilt und sorgen auch nach der ersten Empörungswelle noch immer für viel Unmut in weiten Teilen der Dorfbevölkerung.

Zwei Bürgern ist nun der Kragen geplatzt. So haben sie in die Tasten gegriffen und üben teils in unzimperlicher Art und Weise Kritik am Vorgehen der Dorf­regierung. Zum einen ist es Emil Engler, der gleich eine Einzelinitiative formuliert und bei der ­Gemeindekanzlei eingereicht hat. Das Ziel: die Wiederherstellung der Begegnungszone im Bereich des Bassersdorfer Postplatzes in der ursprünglichen Form samt der Nutzungsmöglichkeit der zwölf öffentlichen Parkplätze vor Kantonalbank und Apotheke.

«Es kann doch nicht sein, dass der Gemeinderat über die Köpfe der Bevölkerung hinweg, ohne dies vorher abzuklären, in eigener Regie einfach so was beschliessen kann», ärgert sich der inzwischen pensionierte Flug­hafenplaner. «Für mich als Bürger ist dies ein weiterer Streich der Lokalpolitiker, der leider auch geschäftsschädigend für Apotheke, Kantonalbank und Post ist», begründet Engler sein Engagement.

Und er fragt: «Wollen wir denn wirklich, dass zum Beispiel nebst dem Bahnschalter auch noch die Post wie schon der Bahnschalter im Avec-Shop verschwinden?» Es sei zu befürchten, dass die ­Gemeinde so immer mehr zu einem Schlafdorf verkomme.

Viel Kritik an Politikern,aber auch Lösungsvorschläge

Ein ausführliches Schreiben an den Gemeinderat in Form eines offenen Briefes hat indes Eduard Hofmann vor ein paar Tagen verfasst. Er spart nicht mit Kritik an der Obrigkeit. Dabei macht er vor allem fehlendes Gespür unter den Gemeinderäten aus. «Ich bin immer wieder erstaunt über die politische Feinfühligkeit unserer Behörden», schreibt Hofmann, mit einer gehörigen Portion Ironie unterlegt.

Denn die Begegnungszone samt der Parkplätze seien ja schliesslich von der Bevölkerung so gewünscht und Investitionen dafür auch mehrfach an Gemeindeversammlungen abgesegnet worden. «Ist es legitim, dass der Gemeinderat eine von der Gemeindeversammlung ange­nommene Vorlage (Begegnungszone) ohne Einbezug der Bevölkerung aufheben kann?», stellt Hofmann fragend in den Raum.

Einen Widerspruch sieht er aus­ser­dem im Zusammenhang mit der Entwicklungsstrategie 2030, welche der Gemeinderat im letzten Jahr propagiert hatte. Dort ist die Gestaltung Dorfplatz mit dem kurzfristigen Horizont und unter Mitwirkung der Bevölkerung aufgeführt. «Wo bleibt diese Mitbeteiligung?», kritisiert Hofmann.

Dass gefähr­liche Si­tua­tionen beim Kreuz-und-quer-Manövrieren und beim Parkieren entstünden, sieht auch er. Mehr Kontrollen durch die Polizei vor Ort würden dies ent­schärfen, findet er, und das Durch­­setzen eines Halteverbotes ausserhalb der Parkfelder könnte ebenfalls helfen. Hofmann kritisiert aber nicht nur, er bringt auch Lösungs­vorschläge.

So soll eine breit abgestützte Arbeits­gruppe aus Bürgern, Behörden und Fachver­tretern dafür sorgen, dass die Begegnungszone wiederhergestellt und die Zufahrt zu den Parkplätzen wieder dauerhaft geöffnet werden kann. Dazu schlägt Hofmann auch ein Führungskonzept vor und fordert den Einbezug der Öffentlichkeitsarbeit und der Bürger anlässlich von Gemeindeversammlungen, wo dann die Beschlüsse gefasst würden.

Gemeinderat will an Sperrungfesthalten – bis auf weiteres

Derweil hat der Bassersdorfer Gemeinderat bereits eine ausserordentliche Sitzung abgehalten zu dieser brisanten Angelegenheit. Am 16. August haben die sieben Exekutiv­mitglieder meh­rere Beschlüsse gefasst. So will man an der auf 60 Tage befristeten Verkehrsführung festhalten, wie ursprünglich geplant. Die Ak­tion wird also trotz grossen Widerstandes nicht vorzeitig abgebrochen.

Aber der Gemeinderat hat auch beschlossen, das Einbahnregime hinten um die Post herum Mitte September wieder aufzuheben. So werde die Begegnungszone wieder hergestellt, heisst es in einer offiziellen Medienmitteilung. Die Sperrung des Postplatzes samt der öffentlichen Parkplätze hingegen soll weiter andauern – um bis zu vier Monate. Das könnte bis Mitte Januar sein. So können die Verkehrssituation sowie das Einhalten der Regelungen der Begegnungszone durch einen Verkehrsplaner geprüft und mit Messungen belegt werden, wird argumentiert.

Die Steinquader sollen also aus ­Gründen der Verkehrssicherheit vorläufig liegen bleiben. Zur abschliessenden Beurteilung einer definitiven Verkehrsführung hat der Gemeinderat im Sinn, einen Verkehrsplaner mit einer Studie zu beauftragen.

Ob und inwiefern die Initia­tive von Emil Engler für eine rasche Wiederherstellung der bishe­rigen Begegnungszone mit den Parkplätzen unter diesen Umständen zur Abstimmung kommt, konnte gestern von der Gemeinde noch nicht beantwortet werden. Der Initiant selber hat aber in Aussicht gestellt, dass er seinen Vorstoss zurückziehen würde, falls der Gemeinderat mit einem Beschluss die jetzige Sperrung wieder gänzlich auf­heben würde. (Zürcher Regionalzeitungen)