Poststelle ist gerüstet für digitale Zukunft

In nur einem Tag zügelten die Mitarbeitenden die Postfiliale in den neuen Verkaufsraum. Er befindet sich im gleichen Gebäude und präsentiert sich nun in einem hellen, freundlichen Kleid. Blickfang beim Eintreten ist die Willkommenstheke in Würfelform. «Dort begrüsst eine Mitarbeiterin, die eintretenden Kunden und steht ihnen hilfreich zur Seite», erklärt Filialleiter Ueli Dübendorfer das neue Konzept. «Es gibt drei bediente Schalter, diese werden durch Selbstbedienungsangebote ergänzt.» Die Willkommenstheke wird als Schnittpunkt von analogem und digitalem Angebot verstanden, der Kunde kann sich persönlich beraten lassen, sowie digitale Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Grosskunden mit eigenerGeschäftskundenstelle

Der Eingang ist neu auf der Seite des Parkplatzes. Im hinteren Teil des Gebäudes, befindet sich die Geschäftskundenstelle, eigentlich ein geschlossener und videoüberwachter Lagerraum, wo nur angemeldete Kunden mit einem persönlichen Badge Zutritt haben. Sie können dort ihre Pakete und Briefe abgeben, dann wenn die Zeit für sie passend ist. Die Postfächer befinden sich ebenfalls an gleicher Stelle, dies alles unter Dach.

«Es gibt drei bediente Schalter, diese werden durch Selbstbedienungsangebote ergänzt.»Ueli Dübendorfer, Filialleiter

Seit zwei Monaten ist der My Post 24-Automat in Betrieb, und wie der Augenschein am Montag zeigte, wird das Angebot rege genutzt. My Post 24 gibt den Kunden die Möglichkeit rund um die Uhr Pakete und eingeschriebene Briefe abzuholen oder zu versenden. Zusätzlich lassen sich die Fächer der Automaten als Schliessfach nutzen.

So funktioniert «My-Post-24». Imagefilm: Post

Fililalleiter Ueli Dübendorfer führt mit fünf Mitarbeitenden die Filiale. Es ist dies die erste Poststelle im Bezirk Bülach, welche das neue Konzept umsetzt. Zur Schlüsselübergabe waren Postvertreter, Handwerker, Bauplaner sowie Gemeindeverterter geladen.

In den nächsten Jahren investiert der Konzern den Umbau im gesamten Postnetz mit einem Volumen von 30 Millionen Franken. (Zürcher Unterländer)