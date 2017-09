Prügelteams vorläufig suspendiert

Unschöne Szenen passierten am letzten Sonntag in einem Spiel aus der dritten Liga in Dübendorf: Die Partie zwischen dem FC Glattal und SC Barcelona wurde vom Schiesdrichter abgebrochen, nachdem es unter den Spielern zu Tumulten und Tätlichkeiten gekommen war (siehe Box rechts).

Der Fussballverband Region Zürich hat nun die Vorfälle als besonders schwerwiegend eingestuft. Bis das laufende Verfahren beendet ist, dürfen nun beide Teams nicht mehr auflaufen.

Auf der Website «regional-fussball.ch» ist zu lesen, dass die Parteien beider Clubs bis am Dienstag eine Stellungsahme einreichen können. Ob das Strafmass danach sogleich festgelegt wird, ist noch unklar. (mcp)