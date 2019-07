Radfahrer tot aus dem Rhein geborgen

Die Schweizer Wasserrettung hat am Montagabend einen 71-Jährigen Mann nur noch tot aus dem Rhein bergen können. Wie der Rentner ums Leben kam ist momentan noch nicht geklärt.

Wie das Polizeipräsidium Freiburg schreibt, war der Mann zuvor mit dem Fahrrad am Rheinufer unterwegs gewesen. Sein Fahrrad wurde am Rheinufer am Rande des schmalen Uferwegs zwischen Altenburg und Jestetten gefunden. Die Ermittlungen zur Feststellung der genauen Todesursache laufen auf Hochtouren.

Der Verstorbene war zuletzt mit dem Fahrrad entlang des Rheinufers auf der deutschen Seite bei Jestetten unterwegs.

Zeugen gesucht Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wem der Radfahrer am Montag auf dem Weg aufgefallen ist oder wer sonstige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Deutschen Polizeidienststelle Waldshut-Tiengen zu melden (Telefonnummer +49 7751 8963 0).