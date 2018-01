Rafz wird zur Militärgarnison

Die Gemeinde Rafz hat keine Kaserne. Etwas ähnliches ist nun aber als Provisorium eingerichtet worden, um dem grossen Aufmarsch an Armeeangehörigen gerecht zu werden, der im Verlauf dieses Jahres angesagt ist. Nebst der nun beginnenden Winter-RS wird von Ende Juni bis Ende Oktober nämlich auch eine zweite Rekrutenschule – die sogenannte Sommer-RS – in Rafz Quartier beziehen.

Die Gemeinde an der Grenze zu Deutschland unterhält eine Militärunterkunft mit Küche, Nasszellen und Schlafplätzen für insgesamt 250 Personen. Diese wird von Armeeeinheiten immer wieder gerne gegen Entgelt in Anspruch genommen. Für die Gemeinde bedeutet der Unterhalt der Anlage aber auch Ausgaben. So mussten etwa auch die Küche und die elektrischen Installationen à jour gebracht werden, wie Gemeindepräsident Jürg Sigrist erklärte.

Zudem stelle die Gemeinde mit dem Quartiermeister auch Personal zur Verfügung. Dieser steht nicht nur bei Anliegen des Militärs zur Verfügung, ihm obliegt auch die Übergabe und Abnahme der Unterkunft. Trotzdem schätzt Sigrist, dass am Schluss für die Gemeinde Nettoeinnahmen von rund 50 000 bis 60 000 Franken resultieren werden.

Die bald aufmarschierenden Truppen sind auch zumindest bei einem Teil des Rafzer Gewerbes gern gesehene Gäste. «Ihre Ausgaben bei Einkäufen im Dorf oder Ausgaben der Soldaten in den Gastrobetrieben sind als positiv zu werten», erklärte der Gemeindepräsident.

Provisorien wegen Grossaufmarsch an Soldaten

«Vor einigen Jahren hatten wir schon einmal eine Rekrutenschule hier», sagte Gemeindepräsident Sigrist. Aber da dieses Jahr gleich zwei Kompanien in Folge einrücken werden – und allenfalls auch noch Wiederholungskurs-Einheiten –, musste die Armee die bestehende Infrastruktur durch diverse Provisorien ergänzen.

Auf der Sportwiese Schalmenacker am Tannewäg richtete das Militär nun Zusatzbauten ein: Das grosse gemietete Zelt mit seinem weissen Dach und den weissblauen Wänden könnte zwar auf ein bevorstehendes Dorffest schliessen lassen. In Tat und Wahrheit dient er aber den Kompanien als Ess- und Versammlungszelt. Zudem stehen auf dem Areal neben den Fussballplätzen zwischen Sekundarschule und Werkgebäude auch einige Bürocontainer, Materialzelte und Veloständer. Hölzerne Unterlagen bilden Wege zwischen den einzelnen Infrastrukturanlagen.

Kompaniebüro im Werkgebäude eingerichtet

Angrenzend an das Werkgebäude, wo im oberen Stockwerk das Kompaniebüro eingerichtet wird, ist ebenfalls eine Fläche eingezäunt. Mit einem Schlagbaum und einem Wachhäuschen wird der Zugang zum Gelände geregelt. Dieser dient als kleiner Fuhrpark.

In Rafz dürften somit dieses Jahr weit über 200 Armeeangehörige anzutreffen sein, besteht doch eine Kompanie in der Regel aus mehr als 100 Leuten. Der zuständige Major Marco Müller war für Auskünfte nicht erreichbar. (Zürcher Unterländer)