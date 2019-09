Rafzer Gewerbe vereint Tradition und Moderne

«Ein Fest für Jung und Alt, ein Fest für alle!» – dies wünschte der Rafzer Gemeinde- und OK-Präsident Kurt Altenburger den Besuchern der Herbstmesse am vergangenen Samstag bei der Eröffnungszeremonie. Regierungsrätin Jacqueline Fehr, die als Festrednerin eine differenzierte Betrachtung des Zusammenlebens zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen Schweizern und Ausländern anstellte, verwies auf die Wichtigkeit von Geselligkeit und Gemeinschaft. Getragen würden diese Tugenden gerade bei einer Herbstmesse wie in Rafz von Gewerbetreibenden, Vereinen, der Pfadi, Schulen und Kirchen. «Hier in Rafz macht ihr das also genau richtig: Ihr lasst alle drei Jahre die Korken knallen.»

Besucherrekord übertroffen

Die Rafzer hatten auch in diesem Jahr keinen Aufwand gescheut. Vor den herausgeputzten Riegelhäusern standen bunte Blumensträusse und durch die offenen Scheunentore sah man in liebevoll dekorierte Innenräume. Hier konnte man von eher traditionellen und auch modernen Rafzer Gewerben wie Holzbau-, Architektur- oder Multimedia-Unternehmen mehr erfahren. Unterwegs boten die von Vereinen betriebenen Beizen Gelegenheit, mit Freunden ein Glas hiesigen Wein, eine Bratwurst vom Holzkohlegrill oder andere Leckereien zu geniessen. Am Sonntagabend konnte Altenburger denn auch ein positives Fazit ziehen: «Ein in jeder Hinsicht gelungenes Messewochenende.» So sei der Publikumsrekord von 2016 übertroffen worden. Auch die Konzerte vom Samstagabend hätten fast überall vor vollem Haus stattgefunden und unliebsame Vorfälle waren keine zu verzeichnen.

«Ein in jeder Hinsicht gelungenes Messewochenende.»Kurt Altenburger, OK-Präsident Herbstmesse

An Unterhaltung war viel geboten worden: Neben dem Gewerbe und dem Weinbau ist auch die Waldwirtschaft ein wichtiger Erwerbszweig im Rafzerfeld. Unter vielen anderen Ausstellern hatte zum Thema Waldwirtschaft der Forstdienst eine Ausstellung vorbereitet: Aus einer vom Borkenkäfer befallenen vierzig Meter hohen Weisstanne hatte man aus den acht entstandenen Stammstücken unter anderem Gegenstände wie einen grossen Brunnen, einen Tisch mit Bank und eine Brunnenstube hergestellt. «Neunzig Prozent dieser Weisstanne wurden verwertet», erklärt die junge Forstwartin Vera Egger dazu.

Sehr naturnah eingerichtet hatte auch der Natur- und Vogelschutzverein Rafzerfeld seine Scheune. Dort konnte man an einem Wettbewerb in einer eigens aufgebauten Gras-, Wald- und Heckenlandschaft Tiere, Vögel und Pflanzen bestimmen. Einen Blick auf die frühere Arbeit auf dem Acker ermöglichten 19 aneinander gereihte Oldtimer-Traktoren. Alle waren auf Hochglanz poliert, als hätten sie nie eine Erdkrume an den grossen Rädern gesehen. Eine dieser Landmaschinen musste sogar mit einer Handkurbel in Betrieb genommen werden.

Mehrere Male über beide Festtage verteilt fand der traditionelle Oldtimer-Corso statt. Wohl an die dreissig Fahrzeuge aus fast allen vergangenen Epochen der Autoindustrie nahmen daran teil und liessen die einen oder anderen Zuschauer am Strassenrand von längst vergangenen Zeiten träumen. Im Übrigen war auch ein hundertjähriges Elektroauto dabei, das ebenso geräuschlos daher gefahren kam wie die heutigen, modernen Verwandten.

Nächstes Fest bereits 2020

Auch für die Unterhaltung der Kinder war gesorgt. Mit Eselkutschen konnten sie eine Rundfahrt unternehmen, den eleganten Walliser Schwarzhalsziegen zuschauen, mittels eines Hebekrans aus Harrassen einen riesigen Turm bauen oder auch – nicht zu vergessen – mit dem Riesenrad hoch hinaus fliegen und das Rafzerfeld aus der Vogelperspektive betrachten.

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die festfreudigen Rafzer nicht erst in drei Jahren, sondern bereits 2020 die Korken wieder knallen lassen können. Im kommenden Jahr begeht die Gemeinde, die im Jahr 870 erstmals erwähnt wurde, ihr 1150-Jahr-Jubiläum. Zahlreiche Festivitäten werden dafür bereits heute geplant.