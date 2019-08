Regierungsrätin eröffnet Rafzer Herbstmesse

Das Organisationskomitee befindet sich mit den Vorbereitungen für die diesjährige Herbstmesse auf der Zielgeraden. Inzwischen ist auch klar, wer die Messe als Ehrengast eröffnen wird: Es ist die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr, Vorsteherin der Direktion für Justiz und des Innern. «Es ist für die Gemeinde Rafz eine besondere Ehre, dass wir mit Regierungsrätin Jacqueline Fehr eine Vertretung der Kantonsregierung zur Eröffnung der Herbstmesse willkommen heissen dürfen», sagte OK- und Gemeindepräsident Kurt Altenburger gegenüber dem «Rafzer Weibel». Am Eröffnungsapéro am Samstag, 21. September bietet sich denn auch der Rafzer Bevölkerung die Möglichkeit, mit der Regierungsrätin in Kontakt zu treten.

In den nächsten Wochen werden in der Gemeinde die drei weitherum sichtbaren roten Zacken aus dem Gemeindewappen auf die Festivitäten im September aufmerksam machen – zuerst an verschiedenen Standorten im Rafzerfeld, zuletzt auf dem Gnal. (red)