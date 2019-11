Regierungsrat Neukom legt sich für «Bud&Terence» ins Zeug

Noch sind Spatenstiche für den vor acht Monaten in den Regierungsrat gewählten Martin Neukom (Grüne) etwas Besonderes, eine willkommene Abwechslung zu den vielen Sitzungen, wie er findet. «Ja, auch ich habe zu den Buben gehört, die von Baumaschinen fasziniert waren», sagte der Baudirektor am Montag, ehe er sich in den Führerstand des Baggers schwang, um – durchaus gekonnt – den symbolischen Auftakt zu den Bauarbeiten für den neuen Werkhof des kantonalen Tiefbauamts zu markieren.

28 Mitarbeitende und mehr als 20 Fahrzeuge

In zwei Jahren wird dieser bezugsbereit sein. Auf dem rund 19000 Quadratmeter grossen Areal «im Hof», südwestlich der Autobahnausfahrt Bülach-West und unmittelbar neben dem Verkehrsstützpunkt der Kantonspolizei, realisiert der Kanton das Projekt «Bud & Terence», des Berliner Architekturbüros «Felgendreher Olfs Köchling». Dieses war 2016 als Sieger aus einem Wettbewerb hervorgegangen. Innert zwei Jahren wird dieses Ensemble aus Sichtbeton realisiert. Visualisierung Baudirektion

Wie der Name erahnen lässt, besteht es aus einem Gebäudeduo: einer grossen Einstellhalle «Bud» sowie einem Dienst- und Werkstattgebäude «Terence». Beide Gebäude sind für bis zu 28 Mitarbeitende und 21 Fahrzeuge ausgelegt. «Bud» mit seiner Grundfläche von 3500 Quadratmetern und einem Volumen von 79000 Kubikmetern bietet Platz für den Fuhrpark und die Lagerräume. «Terence» umfasst auf drei Geschossen Büros, Garderoben und Sitzungszimmer.

Neukom persönlich sorgte für mehr Strom

Der Werkhof wird mit einer Fernwärmeleitung an die Holzschnitzelheizung angeschlossen, die sich im benachbarten Gebäude der Kantonspolizei befindet. Ausserdem gibt es beider Gebäude eine Photovoltaikanlage. Diese produziert mehr als doppelt soviel Strom als ursprünglich vorgesehen.

Zu dieser Verdoppelung hielt Neukom anlässlich des Spatenstichs eine Anekdote bereit. Er selbst habe – damals noch als Kantonsrat – gefordert, es sei nicht nur ein Drittel, sondern gleich das ganze Dach mit Photovoltaik-Modulen auszurüsten. Als sein Vorstoss dann im kantonalen Parlament verhandelt wurde, war er bereits Mitglied des Regierungsrats, und habe dessen Meinung vertreten müssen: «Ich plädierte also im Namen des Regierungsrats auf Ablehung des Antrags Neukom.» Zum Glück habe der Kantonsrat nicht auf ihn gehört.

Einer von neun Standorten im Kanton

Die Mitarbeitenden des Werkhofs sind zuständig für den Strassenunterhalt. Dazu gehören die Instandsetzung der Strasseninfrastruktur, der Winterdienst, die Grünpflege, die Reinigung und die Signalisation von Umleitungen. 80 Millionen Franken gibt der Kanton jährlich für diese Aufgaben aus.

Die unmittelbare Nachbarschaft des neuen Werkhofs zum Stützpunkt der Kantonspolizei sei ein grosser Vorteil, erklärte Kantonsingenieur Felix Muff anlässlich des Spatenstichs. «Viele Herausforderungen, wie Naturereignisse oder Unfälle bewältigen Polizei und Werkhof gemeinsam.» Man teile die Tankstelle und unterstütze sich bei der Beschaffung der Fahrzeuge.

Der neue Standort des Werkhofs liegt auf dem Areal im Hof unmittelbar neben jenem der Kantonspolizei. Visualisierung: PD

Ingesamt verfügt der Kanton über neun Werkhöfe für den Unterhalt von Staatsstrassen. Bülach zählt zu den grössten. Der bisherige Standort an der Solistrasse 70 war einerseits zu klein geworden. Zudem war die Lage der Liegenschaft in einem Wohnquartier nicht zweckmässig.