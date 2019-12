Regierungsrat entmachtet Schulpflege Bachenbülach

Geknirscht hat es in der Bachenbülacher Primarschulpflege schon länger. Jetzt folgte der Knall. Am Freitagmittag verschickte der Regierungsrat des Kantons Zürich eine Medienmitteilung unter dem Titel «Leitendes Organ für die Primarschulpflege Bachenbülach eingesetzt». Das heisst nichts anderes, als dass die Primarschulpflege entmachtet wird – zumindest vorübergehend. In Amtsdeutsch: «Der Primarschulgemeinde wird das Recht zur Selbstverwaltung entzogen und mit dem bisher tätigen externen Schulberater ein leitendes Organ eingesetzt.»

Der zurücktretende Schulpflege-Präsident Harry Sprecher (FDP) hatte noch an der Schulgemeindeversammlung vom 5. Dezember erklärt, die Handlungsfähigkeit des Gremiums sei dank der Möglichkeit von Präsidialentscheiden nicht gefährdet. Dies habe der aufsichtsrechtlich angeordnete externe Berater bestätigt. Der Elternrat hatte entsprechende Fragen gestellt.

Alexander Locher, juristischer Sekretär der Direktion der Justiz und des Innern, begründet dies mit dem Datum der Gemeindeversammlung. «Am 4. und am 5. Dezember liessen sich je ein Mitglied der Primarschulpflege krankschreiben.» Ein weiteres Mitglied, Vizepräsident Danny Carniello (FDP), trat bereits zuvor aus beruflichen Gründen zurück – per sofort. Drei Mitglieder sind nötig, um die Beschlussfähigkeit der fünfköpfigen Behörde gemäss Gemeindegesetz aufrecht zu erhalten. Durch den krankheitsbedingten Ausfall zweier Mitglieder und einen Rücktritt ging diese verloren. Und dem letzten Mitglied neben Präsident Harry Sprecher empfahl der Arzt, sich für ein bis zwei Monate krankschreiben zu lassen. Die Krankschreibung erfolgte am 6. Dezember. Diese Umstände führten zum Entscheid des Regierungsrats.

Für Sprecher ist der Beschluss des Regierungsrates eine Erleichterung, sagt er am Freitag. Denn wäre alles nach Plan gelaufen, wäre Sprecher gar nicht mehr im Amt. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin hätte am 17. November gewählt werden sollen. Allerdings erreichte von den Kandidierenden niemand das absolute Mehr, weshalb es zu einem zweiten Wahlgang kommt. Dieser ist auf den 9. Februar angesetzt.

Externer Berater übernimmt

So oder so wird nun vorübergehend ein externer Berater die Geschicke der Primarschule Bachenbülach leiten. Peter Wehrli steht der Behörde bereits seit September unterstützend zur Seite. Sprecher: «Wir haben grosses Vertrauen in ihn.» Er leiste gute Arbeit zum Wohl der Bachenbülacher Schulkinder.

Wie lange dieser Zustand andauert, lässt sich noch nicht abschätzen. Alexander Locher, juristischer Sekretär der Direktion der Justiz und des Innern, sagt: «Gemäss Planung der Politischen Gemeinde Bachenbülach könnte es im März zu einer stillen Wahl kommen.»

Das wäre der Fall, wenn sich nicht mehr Kandidierende zur Verfügung stellen würden, als Sitze in der Primarschulpflege zu vergeben sind. Ansonsten steht eine Kampfwahl an – diese könnte gemäss Planung der Gemeinde wohl frühestens am 17. Mai stattfinden. Falls dann niemand das absolute Mehr erreicht, dauert es aber noch länger, da ein zweiter Wahlgang nötig würde. Dass die nun krankgeschriebenen Mitglieder der Schulpflege im Januar wieder weiterarbeiten können, hat laut Locher keinen Einfluss auf den Entzug der Selbstverwaltung. Die Schulpflege müsse nachhaltig beschlussfähig sein. «Dies ist erst der Fall, wenn die drei neuen Mitglieder gewählt sind und ihr Amt angetreten haben.»

Kleines Detail: Der Regierungsrat berichtet von drei krank geschriebenen Mitgliedern der Primarschulpflege. Dem ebenfalls bereits zurückgetretenen Roger Kapp hat der Arzt die Dispens von der Arbeit in der Primarschulpflege für ein bis zwei Monate empfohlen.

Ob die neue Schulpflege dann gut zusammenarbeitet, muss sich noch weisen. Präsident Sprecher will sich dazu nicht weiter äussern. Er sagt einzig, es werde «eine Herausforderung».

Ein einmaliger Fall

Übrigens: Der Fall Bachenbülach ist absolut unüblich. Dass einer Behörde das Recht auf Selbstverwaltung entzogen wird, weil sie nicht mehr beschlussfähig ist, gab es zuvor erst einmal. Und der Hintergrund war dort ein völlig anderer. Nämlich der katastrophale Flugzeugabsturz von Dürrenäsch im September 1963. Damals sämtliche Gemeinderäte und alle Schulpfleger der Gemeinde Humlikon ums Leben.