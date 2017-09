Remund Nachfolger von Scherrer

Werner Scherrer war im Frühling zum neuen Präsidenten des Kantonalen Gewerbeverbandes gewählt worden. Aus diesem Grund musste für ihn ein Nachfolger für den Bezirksgewerbeverband Bülach gefunden werden. Drei Jahre hat Werner Scherrer den BGVB präsidiert. In dieser Zeit habe er den Gewerbeverband zum Dienstleister der Ortsvereine geformt, schreibt der BGVB in einer Medienmitteilung.

Seine Tätigkeit im Kantonsrat sei für den BGVB sehr wertvoll gewesen, ebenso seine Tätigkeit als Stadtrat und Sozialvorstand von Bülach. Gewerbliche Anliegen und Inputs aus dem Gewerbe habe er in die verschiedenen Kommissionen des Kantonsrates zeitnah einbringen und so dem Gewerbe im Bezirk Bülach Gehör verschaffen können.

Regionales Gewerbe im Fokus

Als sein Nachfolger wurde Urs Remund gewählt. Dieser sei sich bewusst, dass er mit der Nachfolge von Werner Scherrer eine grosse Schuhnummer (konkret: 49) übernommen habe, schreibt der BGVB weiter. Remund ist seit 13 Jahren im Vorstand des BGVB, davon 2 Jahre als Vizepräsident.

Wie schon Werner Scherrer liege Remund das regionale Gewerbe am Herzen. Die Lehrlingsausbildung, ein Kernthema im Gewerbe und in den KMUs sei dem selbständigen Gartenbauunternehmer sehr wichtig. Die duale Berufsbildung, müsse in der Gesellschaft wieder mehr Akzeptanz finden. Das berufliche Basiswissen sei in jeder Branche für eine gute Dienstleistung unentbehrlich.

Die Weiterbildung von Berufsfachleuten im Gewerbe müsse von unten heranwachsen und die Ausbildung für höhere Berufsbildungen muss gleichgestellt werden, mit den akademischen Bildungswegen.

Ebenso wichtig erscheine dem neuen Präsidenten, Verwaltungen, Behörden und Schulen noch mehr für die örtlichen Gewerbetreibenden und KMU zu sensibilieren. In einem hart umkämpften Markt solle sich die öffentliche Hand klar zum lokalen Gewerbe bekennen und den vorhandenen Spielraum im Submissionswesen und bei freihändigen Auftragvergaben zu Gunsten von Betrieben, die Lehrlinge ausbilden und sich im Bildungswesen engagieren, ausnutzen.

(red)