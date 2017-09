Restaurant im Schluefweg entlässt Mitarbeiter zwecks Neuorientierung

Im Zentrum Schluefweg in Kloten gibt es ein Restaurant, in welchem man sich nach ein paar Längen im Hallenbad wieder stärken kann und welches auch das Freibad bedient. Das wird auch in Zukunft der Fall sein – obwohl sich am Konzept des Restaurants Einiges verändert wird.Dies bestätigt Matthias Berner, CEO des EHC Kloten auf Anfrage.

«Ja, wir haben in den letzten Tagen einem Teil des Personals gekündigt.» Teilweise habe es sich dabei aber auch um Änderungskündigungen gehandelt. Der Grund: «Wir planen eine Veränderung des Konzepts mit weniger Personal als bisher», sagt Berner. Bisher waren im Restaurant sieben Personen fix angestellt, dazu kamen noch einige Personen, die im Stundenlohn angestellt waren. Wie viele Kündigungen ausgesprochen wurden, wollte Berner allerdings nicht näher beziffern.

Hockey steht an erster Stelle

«Betriebswirtschaftlich hat das Restaurant wahrscheinlich noch nie funktioniert», erklärt Berner den Schritt. Der EHC Kloten hat sämtliche Gastronomiebetriebe der SWISS-Arena und des Zentrums Schluefweg exakt vor einem Jahr übernehmen können. Die Verhandlungen mit der Stadt Kloten wurden dadurch beflügelt, dass Unternehmer Hans-Ueli Lehmann die Aktienmehrheit des Traditionsclubs wenige Monate davor übernommen hatte und er die nötigen Gastronomiekompetenzen einbringen konnte.

Und der Club hatte jahrelang um diese Sparte gekämpft, er versprach sich damit Mehreinnahmen als Teil der finanziellen Gesundung. Denn davor war er jeweils am Umsatz der früheren Rechteinhaber nur beteiligt gewesen, ohne selbst die Angebote, aber auch die Betriebsaufwände gestalten zu können. «Für uns ist die Gastronomie sehr wichtig, wir haben sie ja auch übernommen, um zusätzliche Mittel zu generieren», bestätigt Berner denn auch. Und das Geschäft in der SWISS-Arena laufe damit gut. «Nur im Restaurant müssen wir uns klar verbessern.»

Geschlossen werde das Restaurant mit Sicherheit nicht. «Aber wir werden die Speisekarte deutlich verknappen.» Denn wenn ein Produkt zu komplex sei, verursache es zusätzliche Kosten. Dies gälte es beim Restaurant zu vermeiden, da sie nicht annähernd gedeckt werden könnten.

Wie genau das neue Konzept ab 1. November aussehen wird, dazu kann Berner noch keine Details nennen. Es werde in den kommenden Wochen definiert. «Vielleicht ändern sich etwa auch die Öffnungszeiten, wenn wir merken, dass ab 19 Uhr kaum noch Gäste kommen», führt Berner aus. Und er spricht Klartext, wenn es um die Prioritäten des Clubs geht: «Die EHC Kloten Sport AG hat ein Ziel: Dass die erste Mannschaft und der Nachwuchs erfolgreich Hockey spielen können. Und dafür müssen wir die nötigen Mittel generieren und können uns keine defizitären Sparten leisten.»

Für Stammkunden bedeuten die jüngsten Entwicklungen, dass es abzuwarten gilt. Treue Fans hat das Restaurant auf jeden Fall. «Seit über 15 Jahren gehe ich jeden Mittwochabend mit meinen Töchtern und einer guten Freundin zuerst Schwimmen und dann im Restaurant essen», sagt Evelyne Temmel, die Stammkundin im Restaurant Zentrum Schluefweg ist. Ihre Töchter würden dafür extra nach Kloten kommen. Die Kündigungen empfinde sie deshalb als bedauerlich. (Zürcher Unterländer)