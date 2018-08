Rettungsdienst informiert Eltern über Gefahren am Wasser

Es ist ein heisser Dienstagmorgen in der Badi Erlen; Kinder planschen unbeschwert, Badegäste sonnen sich auf der ausgetrockneten Rasenfläche – und ein Rettungswagen des Spitals Bülach fährt vor. Für einmal trifft der Rettungsdienst nicht erst nach einem Unfall ein, sondern um eben einen solchen zu verhindern.

«In der Sommerzeit geschehen jedes Jahr tragische Badeunfälle, die mal mehr, mal weniger publik werden», sagt Jean Mezghini, Leiter des Rettungsdienstes ­Spital Bülach. In den vergangenen vier Jahren beobachtete Mezghini eine Zunahme von Ertrinkungsunfällen in seinem Einsatzgebiet. Allein in diesem ­Sommer geschahen schon zwei tödliche Badeunfälle im Zürcher Unterland.

Präventionsarbeit leisten

Um solch gravierende Unfälle in Zukunft zu vermeiden, wollte Mezghini präventiv handeln. Da die Opfer meist kleine Kinder sind, lag es für ihn nahe, bei den Eltern anzusetzen. Gemeinsam mit der Sportanlage Erlen in Dielsdorf startete er so die Kampagne «Dem Ertrinken von ­Kleinkindern vorbeugen». Neben einem Flyer mit Hinweisen und Tipps für Eltern (siehe Kasten) wollte der Rettungsdienst auch den direkten Kontakt mit Eltern von kleinen Kindern suchen. So fuhr der Rettungswagen letzten Dienstag schon zum dritten Mal in der Dielsdorfer Badi vor. Während drei Stunden waren Rettungssanitäter vor Ort. Sie zeigten interessierten Eltern Erste-Hilfe-Massnahmen und gingen auf deren Fragen und Sorgen ein.

Aufsichtspflicht der Eltern

Mezghini liegt es besonders am Herzen, dass sich die Eltern ihrer Aufsichtspflicht bewusst sind; diese liege nicht beim Bademeister, sondern bei ihnen selber. «In Spitzenzeiten sind bis zu 3500 Gäste in der Badeanlage Erlen. Da ist es unmöglich für die vier Bademeister, alles zu überwachen», sagt Mezghini.

Der Geschäftsführer der Sportanlage Erlen, Peter Müller, pflichtet ihm bei. Er beobachtet eine zunehmende Unachtsamkeit und Abstumpfung vonseiten der Eltern. «Die Verantwortung hat massiv abgenommen; viele Eltern unterschätzen die Gefahr des Wassers», sagt Müller. «Zudem wähnen sie sich durch die Anwesenheit des Bademeisters oft in einer Art Kinderhort.»

«Hauptsache, man reagiert»

Den beiden Männern macht es Sorgen, wenn sie kleine Kinder am Rande des Nichtschwimmerbeckens sehen, ohne Schwimmhilfen und ohne Eltern. Die Kampagne ziele allerdings nicht darauf ab, den Eltern einen Vorwurf zu machen. «Wir möchten vielmehr Eltern für dieses Thema sensibilisieren, um künftige Opfer zu vermeiden», sagt Mezghini.

Notarzt Lukas Infanger fügt hinzu: «In der Medizin sind meist Minuten, wenn nicht gar Sekunden entscheidend. Dies ist auch bei der Zeit nach der Bergung einer Person aus demWasser der Fall.»

Deshalb sei es wichtig, sofort mit Wiederbelebungsmassnahmen zu beginnen. «Wenn man sich nicht mehr sicher ist, in welchem Takt gepresst werden sollte, ist das nicht so schlimm – Hauptsache, man reagiert», sagt Infanger.

«Ein geniales Angebot»

Die Eltern in der Badeanlage Erlen schätzen diese Aufklärungsarbeit des Rettungsdienstes. «Ich finde es ein geniales Angebot des Spitals Bülach», sagt Jasmin Klauser, Mutter einer vierjährigen Tochter. «Meine Tochter lernt gerade schwimmen, wobei ich sie natürlich immer beaufsichtige. Aber in einem Notfall wäre ich komplett überfordert – der Nothelferkurs ist schliesslich schon zwanzig Jahre her.»

Gleiches Format, andere Badis

Aufgrund der positiven Rückmeldungen plant Mezghini, das Angebot im nächsten Jahr zu erweitern. So möchte er den Rettungswagen auch in andere Freibäder schicken, etwa nach Bülach oder ins Embrachertal. Da die meisten Unfälle zu Beginn der Saison passierten, wird er mit der Kam­pagne vermutlich schon früher beginnen. Auch ein Auftritt in den sozialen Medien wäre eine Option.

Eine konkrete Idee schwebt dem Rettungssanitäter für die Eglisauer Rheinbadi und die Töss­egg vor. Gemeinsam mit der Feuerwehr Eglisau plant er, die Badegäste mit Feuerwehrbooten zu erreichen und auf das Thema zu sensibilisieren. Schliesslich bevölkern in der Hochsaison bis zu 1000 Badegäste das Rheinufer nahe Eglisau und der Tössegg. (Zürcher Unterländer)