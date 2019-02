Rettungsdienst versorgt neu auch Flughafengemeinden

Der Rettungsdienst des Spitals Bülach zieht für das Jahr 2018 eine positive Bilanz. Wie das Spital am Donnerstag in einer Medienmitteilung bekannt gibt, rückte der Rettungsdienst im vergangenen Jahr pro Tag rund 11 Mal für Notfälle aus. Das Rettungsteam verzeichnete insgesamt über 4100 Einsätze.

Ab dem 1. Juli wird das Spital Bülach den Radius für seinen Rettungsdienst sogar noch ausweiten. Auch in den Aktionärsgemeinden Kloten, Opfikon, Oberglatt, Bassersdorf, Nürensdorf, Winkel und Oberembrach werde man zum Hauptverantwortlichen für den Rettungsdienst. «Als grösstes Akutspital im Zürcher Unterland möchten wir eine schnelle und umfassende Versorgung vor Ort sicherstellen», sagt CEO Rolf Gilgen. Daher plant das Spital neben Bülach einen zweiten Standort in Opfikon oder Kloten. Zusätzlich werden zwei Rettungsfahrzeuge in der Flughafenregion stationiert.

Eigener Notarzt rückte 730 Mal aus

Seit Anfang 2018 verfügt das Spital über einen eigenen Notarzt, der in Bülach stationiert ist. Dadurch habe die Versorgung der Einwohner im Zürcher Unterland nochmals deutlich verbessert werden können, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Während der Notarzt früher einen langen Anfahrtsweg aus Zürich oder Winterthur hatte, sei er jetzt innert kürzester Zeit in den Gemeinden vor Ort. Mehr als 730 Mal musste er bereits in 2018 ausrücken. (mst)