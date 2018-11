Reuige Apfeldiebe spenden 100 Franken

Unbekannte haben sich Ende Oktober an einem Apfelbaum in einem Privatgarten bedient. Der Baum wurde fast komplett abgeerntet. Was die Diebe nicht wussten: Der Besitzer des Baums hat die Tat mit einer Überwachungskamera gefilmt. Diese wurde installiert, weil es zuvor bereits im selben Garten zu einem Birnendiebstahl gekommen war.

Statt nun eine Anzeige zu erstatten, hat er den Tätern Zeit gegeben, eine Spende von 100 Franken für die Werkstätte und das Behindertenheim Rotacher zu leisten. Sollte dies nicht geschehen, hätte er den Rechtsweg beschritten. So weit musste es allerdings nicht kommen.Wie die aktuelle Ausgabe des «Anzeigers von Wallisellen» berichtet, habe das Heim Rotacher nun bestätigt, dass die Summe mittlerweile mit dem entsprechenden Vermerk überwiesen wurde. (red)