Roboter als Freunde und Helfer

Die Bilder sind bekannt: Trostlose, menschenleere Werkhallen, in welchen grosse Roboter am Fliessband selbstständig Autos zusammenschweissen. In Glattbrugg an der Rohrstrasse geht eine Firma einen anderen Weg. Im Gebäude der Walter Schmid AG entwickeln hochqualifizierte Techniker, Ingenieure und Fachleute Roboter, die mit Menschen zusammenarbeiten, ohne diese zu gefährden. Am vergangenen Freitag feierte die Firma F&P ihr fünfjähriges Wirken.

Kommunikation in Englisch

In einem Raum sitzen Softwareentwickler vor ihren Bildschirmen. Die Spezialisten stammen aus den verschiedensten Nationen, aus Japan, Frankreich, der Schweiz oder aus Vietnam. Um miteinander kommunizieren zu können, sprechen alle Mitarbeitenden von F&P englisch. Die entwickelte Software ist auf den Einsatz der Roboter abgestimmt, ob sie später in der Industrie, im Gastgewerbe, in Labors oder im Pflegebereich arbeiten werden. Die Stimmung im Entwicklungsraum ist locker, die Suche nach möglichst genialen Lösungen erfordert ein hohes Mass an Kreativität.

«Die Maschinen agieren als hilfreiches Personal und Freunde.» Hansruedi Früh, Geschäftsführer

Vor fünf Jahren gründete Hansruedi Früh zusammen mit einem Partner die Firma F&P. Heute beschäftigt das Unternehmen 50 Mitarbeitende. Früh war auch für die Mittelbeschaffung der Firma besorgt, in den ersten zwei Jahren wurde ausschliesslich Entwicklungsarbeit geleistet. Heute freut sich der 62-jährige Gründer über den Erfolg der solide finanzierten Firma und seiner Idee: «Wir gehen mit unseren Robotern zu den Menschen. Die Maschinen agieren als hilfreiches Personal und Freunde.» Gepflegt wird eine gute Verbindung zur ETH. Zudem ist F&P auch an grösseren ausländischen Projekten beteiligt.

Unterstütung für Pflegepersonal und Patienten

In einem weiteren Raum entwickeln Fachleute Prototypen. Ein 3D-Drucker stellt die benötigten neuen Einzelteile her. Die vielgliedrigen Roboter können mit den verschiedensten Greifelementen ausgerüstet werden, um Gegenstände bis zu einem Gewicht zwischen drei bis fünf Kilogramm zu bewegen. Der im Pflegebereich eingesetzte Roboter Lilo unterstützt Pflegepersonal bei den Aufgaben.

Er erkennt die Patienten und kann sie an die Einnahme von Medikamenten erinnern, den Gesundheitszustand überwachen und bei Notwendigkeit einen Alarm auslösen. Pflegeroboter «Lilo» war bereits während eines Pilotbetriebes im Opfiker Alterszentrum Tertianum im Einsatz. Er kann sich dank Kameras und Laservermessungen frei im Raum bewegen, ohne irgendwo anzustossen. Dem Pflegpersonal bleibt dadurch mehr Zeit, soziale Kontakte mit den Bewohnern zu pflegen.

Elektronik ist die «Seele»

Norman Wijeyratue ist Verkaufsleiter und eines der vier Geschäftsleitungsmitglieder. Er ist stolz auf das Unternehmen: «Alle Roboter werden zu hundert Prozent hier entwickelt.» In einem weiteren Gebäude, wenige Schritte vom Hauptsitz entfernt, bauen Monteure aus Hunderten von Einzelteilen die Roboter zusammen. Charles de Castelbajac, mit einer Ausbildung im französischen Lille, ist für die Produktion und Qualität der Roboter verantwortlich.

Zuerst werden die mechanischen Teile und Motoren montiert, dann erfolgen die Verkabelung und der Einbau der «Seele», der Elektronik. Die Roboter werden mit einer hygienischen, farblich wählbaren Vinylumhüllung verkleidet. Vor der Auslieferung müssen sie eine umfangreiche Endkontrolle durchlaufen. Ein einsatzbereiter Roboter kostet zwischen 25000 und 30000 Franken und hat in einem mitgeliefertem Koffer Platz.

Fähigkeit zur Empathie fehlt

Personal- und Serviceroboter entlasten Menschen von langweiligen, wiederkehrenden Arbeiten. Empathie empfinden und sich in Menschen hineinversetzen können sie aber noch nicht. Doch die Entwicklung von künstlicher, digitaler Intelligenz schreitet voran und provoziert Fragen.

Firmengründer Früh weicht diesen Fragen nicht aus: «Was passiert, wenn sich ältere Personen oder Patienten lieber von einem Roboter pflegen lassen als von Betreuerinnen oder Betreuern? Und was wäre, wenn ein Roboter mehr Trinkgeld erhalten würde als das Servicepersonal?» Noch gibt es keine Antworten dazu.

Rückenmassage und Drinks vom Roboter

Im nahen Restaurant F50 an der Flughofstrasse lud die Firma F&P Gäste zur Jubiläumsfeier ein. Dort bot ihnen Roboter Lilo Snacks an. Vom Roboter Massimo konnte man sich den Rücken massieren lassen, und Roboter Guido half den Benutzern, sich mit gezielten Übungen zu bewegen. An der Bar mischte Roboter Barista verschiedene eisgekühlte Drinks wie Cuba libre oder Gin Tonic. Er stellte sie den Besuchern auf die Theke.

Er ist sogar in der Lage, in unterschiedlichen Sprachen Prost zu sagen. Auch eine Stange Bier zu zapfen wäre für «Barista» kein Problem. Trotzdem fehlt eine wichtige Komponente: Das Lächeln und den Augenkontakt einer Bardame oder eines Barkeepers hat er noch nicht gelernt. (Zürcher Unterländer)