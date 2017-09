Rücktritte in Dietlikon

Die Gemeindewahlen von 2018 werfen ihren Schatten voraus. In Dietlikon haben sämtliche Behörden- und Kommissionsmitglieder offen gelegt, ob sie nächstes Jahr erneut kandidieren werden. Dabei gibt es aus den beiden Exekutiven von Schulgemeinde sowie Politischer Gemeinde drei gewichtige Rücktritte zu verzeichnen.

Aus dem fünfköpfigen Gemeinderat tritt Sicherheitsvorstand Ewald Benz (FDP) nicht mehr zu den Wahlen im Frühling nächsten Jahres an. Und aus der ebenfalls fünfköpfigen Dietliker Schulpflege sind es mit dem Präsidenten Marcel Looser (SP) und Finanzvorsteher Geri Hitz (parteilos) gleich zwei Vertreter, die auf das Ende der laufenden Legislaturperiode zurücktreten.

Erste Wahlvorschläge am 3. November

Ausserdem werden zwei Sitze in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) vakant. Dort treten Ruedi Fischer (BVD) und Ueli­ Graf (SP) nicht mehr zur Wiederwahl an. Aus der Sozialbehörde gibt es derweil nur einen Rücktritt, den von Robert Amsler (SP), zu vermelden. Gar keine Rücktritte kündigen sich nach der Umfrage innerhalb der Dietliker Behörden und Kommissionen bei der Baubehörde und der Planungskommission an.

Am 15. April 2018 wird der ­erste Wahlgang zur neuerlichen Besetzung aller Behörden- und Kommissionssitze für die nächste Legislaturperiode bis 2022 stattfinden. Die erste Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen beginnt am 3. November. (red)