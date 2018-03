Ruftaxi soll statt des Busses fahren

Insgesamt 810 Eglisauer haben in den vergangenen Monaten an einer Befragung zum Thema «EgliMobil» teilgenommen. Hinter dem Projektnamen steckt die Idee, nach einem Ergänzungsangebot zum öffentlichen Busverkehr innerhalb der Gemeinde zu suchen. Wenngleich die detaillierte Auswertung erst in den nächsten Wochen erfolgten wird, hat der Gemeinderat nun erste Zahlen veröffentlicht.

Im Fokus von EgliMobil steht der Ruf nach einem Ruftaxi, also nach einem Fahrdienst, der für Fahrten innerhalb der Gemeinde auf Abruf zur Verfügung steht. Nachdem die Idee schon länger auf den Tischen der Gemeinde gelegen hatte, führte man nun eine professionelle Bedarfsabklärung durch – und allein schon, dass 810 Einwohner mitgemacht haben, zeigt das Interesse an der Sache. Auf den Bogen fand sich auch die Frage, wie viel die Einwohner denn für einen solchen Service zu bezahlen bereit wären. Ergebnis: Bei 36% der Befragten liegt die Schmerzensgrenze bei 3 Franken für einen Weg, 41% wären bereit, 5 Franken zu zahlen.

Taxi muss selbsttragend sein

Für solche Fahrdienste stellt tatsächlich die Finanzierung die grosse Knacknuss dar. «Wir sind da noch relativ offen für Modelle», sagt der stellvertretende Gemeindeschreiber René Strahm. Angedacht sei zum Beispiel die Gründung eines Vereins, für den dann ein Mitgliederbeitrag fällig würde – oder eine Genossenschaft mit Mitgliederausweisen, eventuell auch Sponsoring von Firmen. Fest steht: Der Dienst müsste selbsttragend sein. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) zahlt nicht mit. «Für ihn gilt Eglisau mit dem bestehenden Angebot als erschlossen», sagt Strahm. «Die Gemeinde wäre sicher bereit, eine Starthilfe zu geben. Ob man dann jedes Jahr eine Defizitgarantie von 20 000 oder 30 000 Franken übernehmen würde, das steht auf einem anderen Blatt.»

Alle 2 Minuten

Die Umfrage förderte noch eine andere Erkenntnis zutage: 70 Prozent aller Befragten haben angegeben, ein Ruftaxi mindestens einmal die Woche nutzen zu wollen; zumal für den von ihnen akzeptierten Preis. Damit käme man auf ein ein Minimum von 567 Einsätzen pro Woche – bei Hin- und Rückfahrt wären das bereits 1134 Fahrten die Woche – oder rund eine Fahrt alle 9 Minuten; bei Tag- und Nachtfahrdienst im Dauerbetrieb samt Wochenenden. «Und dafür finden Sie bestimmt keine freiwilligen Fahrer, die das für ein Taschengeld machen», ist sich Strahm sicher. Freilich wäre die Nachfrage um 3 Uhr in der Früh nicht allzu gross: Gemäss Fragebogen haben 90% der Befragten angegeben, dass sie vorwiegend von Montag bis Freitag, zwischen 8 und 16 Uhr unterwegs seien. Würde man dieses Zeitfenster für den Taxidienst annehmen, so ergäbe sich eine Freqzenz von einer Fahrt alle 2 Minuten.

Dieser Gleichung ist entgegenzuhalten, dass auch mehrere Fahrgäste gleichzeitig in einem Ruftaxi Platz nehmen könnten. Sogar ein Ruf-Minibus denkbar. Noch ein Gedanke weiter und man ist bei definierten Haltestellen – und dann bei den Fahrplänen? Ein eigener Egliauer Städtlibus? «Nein, das ist nicht erlaubt», sagt Strahm. Denn für den öffentlichen Verkehr nach Fahrplan ist ausnahmslos der ZVV zuständig. Es müsste beim Ruf-Modell bleiben.

Mit der Idee nicht allein

Diese Ruftaxi-Idee ist nicht neu. So hat Niederhasli Ende 2016 ein entsprechendes Angebot eingerichtet, um den Ortsteil Nassenwil besser an den öffentlichen Verkehr anzubinden. Und in Kloten haben zehn Stadtparlamentarier im Januar per Postulat verlangt, dass Gerlisberg ein Ruftaxi erhält; allerdings hatten in der Flughafenstadt schon zwei ähnlich lautende Versuche politisch Schiffbruch erlitten.

In Eglisau, so führt der Gemeinderat in seinem Bericht weiter aus, sind die meisten der Antwortbogen aus den Quartieren Mettlen und Seglingen gekommen, also aus zwei Ortsteilen auf der südlichen Seite des Rheins. Die örtlichen Einkaufszentren von Coop oder Migros aber sind auf der nördlichen Flussseite, und zudem in 50 Metern Höhedifferenz zum Rhein. Ins Quartier Mettlen und an den Bahnhof Eglisau fährt überhaupt kein Bus mehr – die Marschdistanz deklariert der ZVV als «zumutbar». Von da aus ist man mit Abstand am schnellsten bei Coop und Migros, denn die S-Bahn braucht bis zum Bahnhof Hüntwangen-Wil kaum eine Minute.

«Etwas anders ist die Situation in Seglingen», sagt Strahm. Zwar fährt der Bus 543 noch hin, allerdings nur noch im Stundentakt morgens von 6 bis 8 Uhr und Nachmittags von 16 bis 19 Uhr; an denselben Busbahnhof Hüntwangen/Wil. Sonst aber ist ÖV-Flaute. So hatte der Gemeinderat Ende März 2017, als er die «Teilstrategie Alter» verabschiedet hatte, als Ziel formuliert: «Für den Erhalt des selbstbestimmten Lebens sind aufeinander abgestimmte Mobilitätsangebote verfügbar». Freiwillige aus den Reihen von «eglisau60plus» haben sich in der Projektgruppe «EgliMobil» zusammengefunden, um einen Vorschlage für solche Bus-Ergänzungen auszuarbeiten. In Anschluss folgte die Behörde der Empfehlfung eines auf Mobilitätsfragen spezialisiertes externen Büros und führte schliesslich obgenannte Bedarfsabklärung durch. (Zürcher Unterländer)