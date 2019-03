Ruth Dreifuss und Coco Chanel als Vorbilder

Zum internationalen Tag der Frau liessen sich am Freitagabend im reformierten Kirchgemeindehaus Grampen 120 Frauen ein vielfältiges Buffet munden. Vier Frauenorganisationen, die Reformierte Kirche Bülach, der gemeinnützige Frauenverein Bülach, der Frauenstammtisch Zürcher Unterland sowie die Frauenföderation für Weltfrieden Schweiz luden zum gemeinsamen Fest. Das Motto lautete dabei «Frauen tanzen aus der Reihe».

Nach dem Essen wurden fünf Workshops angeboten. Unterschiedliche Themen wurden dabei behandelt. In der «Zukunftswerkstatt» wurde ein Blick zurück auf die Anfänge der Frauenbewegung geworfen, gefolgt von einem Ausblick auf das, was es künftig noch in der Sache zu tun gibt.

«Rückschau auf starke Frauen»

Im Gartenzimmer las Autorin Verena Müller aus ihrem in Kürze erscheinenden Buch über Anna Heer vor. Anna Heer war die Gründerin der Schweizerischen Pflegerinnenschule und stand ein für eine moderne Medizin und Pflege. An ihrem Wirken war zu erkennen, dass es Wille und Durchhaltevermögen brauchte, um gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen. Mit dem Buch setzte Verena Müller der Pionierin ein Denkmal.

Anhand 33 Frauenporträts zeigte die Historikerin Johanna Wirth Calvo eine «Rückschau auf starke Frauen». Gesellschaftsprägende Frauen waren beispielsweise die Modeschöpferin Coco Chanel oder Bundesrätin Ruth Dreifuss, welche als erste Frau das Amt der Bundespräsidentin inne hatte. Als Vorbild dient ebenfalls die amerikanische Richterin am Supreme Court, Ruth Bader Ginsburg. Ihre Meinung tut sie bis heute unerschrocken kund.

Viel hat sich verbessert, manches ist noch gleich

Lustig ging es beim «Improvisationstheater» zu. Die Frauen spielten dabei typische Situationen aus dem Alltag nach. Die Teilnehmerin Madeleine Bölsterli liebte es, Theater zu spielen. Sie stellte einen Mann am Rande einer Frauendemo in den Anfangszeiten dar. «Ich weiss noch genau, welche Sprüche ich damals zu hören bekam. Manche sind auch heute noch zu vernehmen.» Es habe sich schon viel verbessert, der Einsatz gehe jedoch weiter.

Der Tanzlehrerin Martina Lenherr gelang es in einem weiteren Workshop in 50 Minuten einen Line Dance mit 30 Frauen zu Countrymusik auf die Bühne zu bringen. Die Tänzerinnen bewegten sich mit Anmut und - entgegen dem Motto des Abends - im Gleischschritt zur Musik.

Politischen Forderungen waren Nebensache

Natalie Schwarzenbach von der reformierten Kirche Bülach war begeistert vom Abend. «Der 8. März ist ein Tag zum Feiern», sagte die Gesamtverantwortliche. «Wir Frauen in der Schweiz dürfen uns an unserem Frau-Sein freuen und dankbar auf das Erreichte schauen», hielt sie fest.

Die politischen Forderungen waren am Freitag Nebensache. Aber nur an diesem Tag. Aktuelle Themen wie Lohnungleichheit und Renten, welche ein Leben in Würde ermöglichen, gehören zu den Zielen, welche die Frauen am 14. Juni dem Frauenstreiktag, auf die Strasse treiben werden.

(Zürcher Unterländer)