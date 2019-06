SP fordert Jugendversammlung

Am Montag wird die Gemeindeversammlung von Dietlikon die Totalrevision der Gemeindeordnung (GO) vorberaten; definitiv entschieden wird im November an der Urne. Eines enthält der bisherige Entwurf der Dorfverfassung nicht: Einen Artikel zur Schaffung eines Jugendparlaments. Genau das aber fordert die Ortssektion der SP. Sie wird der Gemeindeversammlung einen entsprechenden Antrag stellen. Allerdings: Da Dietlikon selber keine Parlamentsgemeinde ist, schreiben die Sozialdemokraten in ihrem neuen Artikel 20 von einer Jugendversammlung.

Im Zentrum steht die Absicht, Jugendliche für die Politik zu motivieren und die politische Bildung zu stärken. «Die Nachwuchssuche in den Parteien funktioniert schlicht nicht, da fehlt eine ganze Generation», sagt SP-Co-Präsident und alt Gemeinderat Geri Schneider. «Und das ist nicht nur ein SP-Problem». Er wolle mit seinem Vorschlag nicht das kantonale Zürcher Jugendparlament abkupfern, sondern explizit auf kommunaler und damit auf sehr konkreter Ebene ansetzen. «Bei uns stehen jetzt dann Diskussionen um die Sanierung der Badi an», nennt Schneider ein Beispiel. «Wieso diskutieren dann an der Gemeindeversammlung wieder nur die Senioren über diese Pläne, und nicht die Jungen, die die Badi besuchen?»

Die Jugend darf fragen

An der neuen Jugendversammlung sollen also Dietlikons Teenager ihre Wünsche, Visionen und Projekte für die Zukunft einbringen können – und, wenn möglich, kleine politische Erfolgserlebnisse haben. Wirklich politisch beschlussfähig wäre die Sitzung freilich nicht: Rein formal, so ist es vorgesehen, würden die diskutierten Anliegen dann in einer Anfrage nach Artikel 17 (ehemals Paragraf 51) des Gemeindegesetzes münden, die der Gemeinderat dann zu beantworten hätte.

In welcher Form und wie oft eine solche Versammlungen dereinst abgehalten werden würde, lässt die SP bewusst offen. «Es geht uns jetzt nur um den Grundsatzentscheid», hält Schneider fest. Sage die Gemeindeversammlung ja zur Idee, würden Details wie Organisation, Zusammensetzung und Aufgaben in einem Organisationserlass geklärt, über den wiederum die Gemeindeversammlung zu befinden hätte.

Gewisse Ideen hat der Co-Parteichef allerdings schon: «Zum einen wäre sicher ein Höchstalter für die Teilnehmer festzuschreiben, vielleicht so um die 20 Jahre.» Organisatorisch könne er sich gut vorstellen, den Lead der örtlichen Jugendarbeit zu überlassen. «Wir haben heute eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit, Kirche und Schule. Hier geht es darum, dass wir diese bestehenden Netzwerke nutzen können.»

Letztlich aber stünden primär die Jugendlichen selbst in der Verantwortung, sich zu engagieren und ihre Ideen einzubringen. «Ob das klappt, wird sich zeigen. Probieren müssen wir es aber unbedingt.» Vor 20 Jahren habe das Projekt «Jugend mit Stimme» gar nicht schlecht funktioniert. Damals habe man es aber versäumt, konsequent Nachwuchs nachzuziehen – am Ende schlief das Vorhaben ein.

Kaum zusätzliche Kosten

Das neuerliche Lancieren der Idee habe in Dietlikon nun durchaus Wellen geschlagen sagt Geri Schneider. «Ich war erstaunt, wie viele Rückmeldungen ich auf den Vorschlag hin erhalten habe.» Viele hätten die Idee unterstützt, andere hätten aber auch Bedenken bezüglich der genauen Umsetzung geäussert. «Ich denke, wenn ich es am Montag schaffe, dass wir wirklich über den Grundsatz abstimmen und uns nicht in Details verlieren, dann hat der Vorstoss eine gute Chance», schätzt er. Zumal der Gemeinde kaum zusätzliche Kosten entstehen würden. «Wir haben professionelle Jugendarbeiter und wir sehen im Moment nicht, dass wir die Stellenprozente anheben müssten.» Was die allfällig von der Dietliker Jugend vorgebrachten Projekte angeht, so würden diese den normalen Weg über das Budget und die entsprechenden Abstimmungen gehen. Beim Gemeinderat abgeblitzt

Ein Jugendparlament hatte die Dietliker Ortssektion der SP während der Vernehmlassung der GO Ende 2018 bereits gefordert. Um «die Bedürfnisse von Jugendlichen in die Kommunalpolitik einzubringen», damit sie dadurch «lernen, Verantwortung zu übernehmen und ihre Positionen in der Öffentlichkeit zu vertreten». Der Gemeinderat allerdings hatte dafür kein Gehör. Man habe die Angelegenheit diskutiert, hiess es dazu in der Auswertung der Vernehmlassung. «Auf eine Einführung wurde aber aus grundsätzlichen Überlegungen verzichtet.» (Zürcher Unterländer)