SVP greift nach zweitem Sitz im Gemeinderat

Gleich vier Sitze im Walliseller Gemeinderat gilt es an den Erneuerungswahlen vom 15. April 2018 zu besetzten. Nicht mehr antreten werden Gemeindepräsident Bernhard Krismer (SVP), Vizepräsidentin und Sozialvorsteherin Linda Camenisch (FDP), Ressortvorsteherin Gesellschaft Barbara Neff (SP) und Sicherheitsvorsteher René Dieterle (parteilos). Die lokale SVP hat an ihrer Parteiversammlung vom Mittwoch alle Kandidatinnen und Kandidaten für sämtliche Behörden offiziell nominiert.

Als Gemeinderäte kandidieren Esther Müller (seit 2010 in der Schulpflege) und Thomas Eckereder, SVP-Präsident und seit 2010 Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Vor allem im Gemeinderat sehe die SVP Wallisellen aufgrund ihres Wähleranteils die Zweierkandidatur als gerechtfertigt, heisst es in einer Mitteilung. Bisher hatte die Volkspartei mit Gemeindepräsident Bernhard Krismer nur einen Vertreter in der Exekutive. Ob Müller oder Eckereder auch für das Präsidium kandidieren, wird an der Parteiversammlung vom 7. September behandelt.

Drei Doppelkandidaturen

Neben dem Gemeinderat wird die SVP auch in zwei weiteren Behörden mit einer Doppelkandidatur antreten. So stellen sich für die Schulpflege Daniela Rinderknecht (bisher) und Melanie Wechsler (neu) zur Wahl. In der RPK wurden für eine weitere Amtsperiode Beatrice Morger als Präsidentin (bisher) und SVP-Vorstandsmitglied Yves Hürlimann (neu) nominiert. Und in der Sozialbehörde tritt Ursula Scheidegger (bisher) erneut an. Das offizielle Wahlvorverfahren wird Ende November mit der ersten Publikation für die Abgabe der Wahlvorschläge starten. ()