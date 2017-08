SVP tritt mit drei Stadtratskandidaten an

Diese Kandidaturen und Rücktritte sind bisher bekannt

Von den sieben derzeit amtierenden Bülacher Stadträten haben bislang vier offiziell bekanntgegeben, dass sie sich am 15. April 2018 zur Wiederwahl antreten:

- Mark Eberli (EVP), Präsidium - Walter Baur (SVP) - Virginia Locher (FDP) - Ruedi Menzi (parteilos)



Zwei treten nicht mehr an: - Jürg Hintermeister (FDP) und - Willi Meier (SVP).

Von Hanspeter Lienhart (SP) liegt bislang keine offizielle Erklärung vor. Die SP will nach eigenen Angaben im September oder Oktober über ihre Kandidaturen informieren. Bei der FDP ist die Wahl-Parteiversammlung für den 8. November angesetzt.

Neben den beiden SVP-Gemeinderäten Andrea Spycher und Cornel Broder (siehe Text) hat bisher auch BSB-Gemeinderat Andres Bührer öffentlich erklärt, dass er 2018 neu für den Stadtrat kandidieren werde. Mit den Grünen, der GLP oder der EDU sind in Bülach weitere Parteien im Parlament vertreten, die durchaus Kandidaten für den Stadtrat aufstellen könnten. Und bei den Kommunalwahlen von 2014 war mit der AL (Maria Eisele) war auch eine Partei angetreten, die bis heute nicht im Gemeinderat vertreten ist. Es bleibt derzeit vieles offen – und vieles möglich. Und dann wäre da noch der Gemeinderat. red