Saltos und Rollen auf der Bühne

Saltos, Tanzeinlagen und witzige Kabarettnummern: Die Turnerfamilien von Kloten und Opfikon-Glattbrugg hatten zu ihrem Chränzli eingeladen. Nicole Volkart, Präsidentin des Turnvereins Kloten, begann die Show mit einer Beichte und Entschuldigung. Der grosse Aufwand und Zeitdruck habe ihr nicht erlaubt, eine Nummer einzustudieren. Deshalb wolle sie mit einem Training anfangen und liess die Junioren selbstständig turnen. Schnell zeigte sich jedoch, dass dies bereits Teil des Programms war: Synchron zur Musik zeigten die jungen Turner Rollen und waghalsige Saltos am Trampolin oder sogar aus dem Stand. Und damit begann auch die Turnshow «De TV macht es Büro uf».

Mit viel Witz und Charme führten Thomas Sigrist und Tamara Künzli das Publikum durch das Programm. Als Turner, die nach jedem Training Klettverschlussbahnen zusammenrollen müssen, machten sie ihrer Frustration mit einem Augenzwinkern Luft. Doch dann die Idee: Eine Maschine, mit der die Arbeit automatisch geht. Unterstützt von Elian Keller als Mechanikerin war das Geschäftskonzept und somit auch das Thema für die Turnshow gegeben.

Jede Etappe wurde vom Trio in Szene gesetzt und durch die Turner untermalt; sei es ein Laufband in der Fabrik, bei der die jüngsten Turner Purzelbäume schlugen, Tanzabende nach der Arbeit, Outsourcing nach China mit asiatisch angehauchter Musik oder Bewerbungsgespräche, bei denen die Männer im Hemd am Parallelbarren turnten.

Für Aufsehen sorgte dann vor allem eine spektakulär inszenierte Verfolgungsjagd zwischen Industriespionen und der Polizei. Unter grossem Jubel führten die Turner zum grossen Finale, bei dem sie in gold-schwarzen Gewändern atemberaubende Akrobatik zeigten und sich zum Schluss vom Publikum feiern liessen.

Proben beginnen im Sommer

Zwischen den Turnvereinen Kloten und Opfikon-Glattbrugg besteht seit 20 Jahren eine Vereins- und Wettkampfgemeinschaft, die Turnshow findet wegen der Räumlichkeiten in Kloten statt. Wie viel Arbeit jeweils hinter ­diesen Aufführungen steckt, sah man am Samstag an den erschöpften, aber zufriedenen Gesichtern der Teilnehmer. «Die ersten Ideen haben wir im Frühling gesammelt», erklärt Nicole Volkart. «Nach den Sommer­ferien haben wir angefangen, die einzelnen Stücke einzuüben, wobei einige der Turner im September noch Wettkämpfe hatten.»

Dass die zwei Turnvereine mit ihren verschiedenen Altersgruppen und trotz Wettbewerben in kürzester Zeit eine zweistündige Show aufgestellt haben, grenzt an eine Meisterleistung: Insgesamt sind es 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die auf der Bühne stehen, und etwa hundert weitere Helfer.

Ein Aufwand, der sich lohnt

Für Volkart hat sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt: Bei der Mittagsvorstellung waren über 300 Zuschauer anwesend, am Abend erwartete sie nochmals 400. Glückwünsche und Komplimente wurden ausgetauscht für die gelungene Show. Ein besonderes Erfolgserlebnis war die Aufführung aber vor allem für die jüngsten Darsteller vom Mutter-Kind-Turnen, die zum ersten Mal auf der Bühne sind. Erdi Gisler aus Nürensdorf, dessen siebenjähriger Sohn im Turnverein Opfi­kon-Glattbrugg aktiv ist, war nach der Aufführung ebenfalls begeistert: «Die Show ist eine tolle Sache. So können die Turnvereine zeigen, was sie auf dem Kasten haben – und auch noch etwas dabei verdienen», sagt er und lacht. (Zürcher Unterländer)