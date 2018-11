Schmied präsentierte am Markt seine Messer

Es rauchte, qualmte, glühte und zischte. Präzise Schläge, Eisen auf Eisen, erklangen. So empfing der Messerschmied Cyrill Hamm die Besucher am Martinimarkt vom Samstag. Konzentriert bearbeitete der junge Schmied das Eisenstück Schlag um Schlag, bis die beabsichtigte Form erreicht war. Dann polierte er das Eisen und hervor kam ein glänzendes Blatt mit einem Ring daran, ein Dekorationsgegenstand.

Zum zweiten Mal nahm der 22- jährige Schmied am Martinimarkt in seinem Herkunftsdorf Nürensdorf teil und präsentierte seine Werke: lange Säbel, scharfe Kochmesser, spitze Jagdmesser in verschiedenen Formen. Jedes Messer ist ein Unikat, das Hamm individuell herstellte. Zu weiteren Leistungen, die der Handwerker anbietet, gehören die Fertigung von Replikaten, das Schmieden von Äxten, Stahlbau und Kunstschmiedearbeiten sowie ein Schleifservice. Die Feuerstelle, in der die Kohlestücke rot glühten, hatte er zusammen mit seinem Vater gebaut, ebenso den überdimensionalen Blasebalg. «Praktisch täglich bin ich in meiner Werkstatt in Bassersdorf und arbeite an den Messern, die meine Kunden nach eigenen Wünschen bestellen können», berichtete Hamm. Oder er unterbreitet selbst Vorschläge, die gerne angenommen werden. «Mein Ziel ist, dereinst vom Schmieden leben zu können», erklärt der gelernteAnlage- und Apparatebauer. Interessiert schaute ihm das Publikum über die Schulter.

Für den guten Zweck

Nebst den Gegenständen des Nachwuchsschmiedes wurden am Martinimarkt viele weitere Produkte angepriesen. Insgesamt 33 Anbieter stellten aus. Bei Ernst Joost gab es würzigen Bergkäse, Schlossbier wurde ausgeschenkt, Gartenschmuck und allerlei Geschenkideen waren auch im Angebot. Mit ihren sogenannten Explosionsboxen zogen Violeta Ehrler und Michèle Büchler alle Blicke an. Sie zeigten filigrane Kunstwerke, die nichts mit einer Detonation zu tun haben. Öffnet man die hübschen Schachteln, entfalten sich drei­dimensionale Szenen zu unterschiedlichen Themen. Die Geschenkboxen wurden mit Geduld und dem Auge fürs Detail gestaltet.

Im Schlosssaal servierten die Mitglieder des Nüeri-Netzes Kaffee und Kuchen. Die Leckereien wurden im Minutentakt von den Nüeri-Netz-Frauen gebracht. «Unsere Mitglieder spenden die Torten, deren Erlös unserem Verein und schlussendlich der Allgemeinheit zugutekommt», erklärte Yvonne Guggenbühler, Aktuarin des Nüeri-Netzes. Der Verein versteht sich als private Selbsthilfeorganisation. Ebenfalls für einen guten Zweck engagierte sich die evangelische Kirche Bassersdorf-Nürensdorf mit der Aktion Weihnachtspäckli.

Organisatorin Marlene Weideli zeigte sich mit dem Martinimarkt sehr zufrieden. «Es ist ein wichtiger Termin im Jahreskalender der Nürensdorfer», sagte sie. Hier sehe und begegne man sich und das würden viele Menschen schätzen. Hinter Weideli hat sich ein kleines Organisationsteam gebildet. «Ein ebenso wichtiger Beitrag zum guten Gelingen ist die Zusammenarbeit mit den Werkarbeitern der Gemeinde», betonte Weideli. Auf der Warteliste würden weitere Bewerber stehen, um künftig ihre Ware zu präsentieren. «So, wie es aussieht, ist die Zukunft des Marktes gesichert», sagte Weideli. (Zürichsee-Zeitung)