Schulpflege tritt geschlossen zurück

Die Schulgemeinde Unteres Rafzerfeld (SUR) braucht für die nächste Legislaturperiode eine komplett neue Schulpflege. Denn alle fünf bisherigen Mitgliedern haben am Montag in einem gemeinsamen Communiqué mitgeteilt, dass sie sich nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen werden.

Ausschlaggebend für den Entscheid war indirekt das Ergebnis der Schulgemeindeversammlung vom 3. Oktober. Das untere Rafzerfeld versenkte dabei wuchtig den Kredit für einen Architekturwettbewerb für ein gemeinsames Sekundarschulhaus mit Eglisau. Davon hatte sich die Schulpflege zuerst nicht beirren lassen. Im Mitteilungsblatt von Wil hat Schulpflegepräsidentin Anne Rusconi Anfang Dezember angekündigt: «Mit Ausnahme von Philipp Wieland haben sich alle Mitglieder der Schulbehörde entschieden, für die nächste Legislatur zu kandidieren.»

Knapp zwei Wochen später folgte nun die Kehrwende. Denn offenbar goutierten viele Rafzerfelder die Ankündigung der Schulpflege gar nicht, nachdem das langjährige Projekt einer gemeinsamen Sekundarschule von den Stimmbürgern deutlich mit 362 Nein- zu 121 Ja-Stimmen abgelehnt worden war.

«Verschiedene Reaktionen auf diesen Entscheid haben uns in den letzten Wochen gezeigt, dass das Vertrauen in uns nicht mehr gegeben ist. Unsere Fähigkeit den Volkswillen umzusetzen wird in Frage gestellt», schrieb die Behörde am Montag. Unter diesen Bedingungen könne es nur einer neuen Behörde geligen, die Schule erfolgreich und im Interessen der Stimmberechtigten in die Zukunft zu führen.

Schule stehen schwere Zeiten bevor

Locker wird der Job für die neue Behörde nicht. Denn der Schule Unteres Rafzerfeld stehen schwierige Zeiten bevor. Nach der gescheiterten Zusammenarbeit mit Eglisau hat das Volksschulamt bereits angekündigt, dass es die Vollzeitstellen in der Schule reduzieren wird. Zudem könnte es zu Zusammenlegungen von Klassen und Schulstandorten kommen. Denn anders dürften die Kosten für die Schule kaum mehr vernünftig zu stemmen sein. (nav)