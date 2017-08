Schulpflegepräsident tritt nicht mehr an

Im kommenden Frühling stehen im Unterland die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörde an. In Lufingen ist dann ein neuer Schulpflegepräsident gesucht. Der bisherige Rolf Raymann tritt nach dieser Amtszeit nicht mehr an, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.

Der Schulpflegepräsident ist gleichzeitig Mitgliedes Gemeinderats. Zudem gibt es einen weiteren Rücktritt aus der Schulpflege zu verzeichnen. Evelyne Benker stellt sich nicht für eine weitere Amtszeit zu Verfügung.

Urnengang am 15. April

Abgesehen von Raymann treten sämtliche Gemeinderatsmitglieder zu einer Wiederwahl an: Präsident Jürg Badertscher, Ernst Kägi, André Mörtl und Pia Schwaninger. Bei der Rechnungsprüfungskommission sind ebenfalls keine Rücktritte zu verzeichnen. Präsident Daniel Popp und seine vier Mitbestreiter stellen sich allesamt wieder zur Wahl.

Anders sieht es in der Kirchenpflege der evangelisch-reformierten Kirche Lufingen aus. Präsident Daniel Schneebeli gibt seinen Rücktritt, ebenso die Kirchenpfleger Heinz Meier. Der Urnengang für die Gesamterneuerungswahlen ist auf den 15. April 2018 angesetzt worden. (red)