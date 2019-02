Schwebende Klassenzimmer werfen Fragen auf

Mit Hilfe eines Hebekrans wurde der Container beim Sekundarschulhaus Hinterbirch mit seinen vier Klassenzimmern am Donnerstag abtransportiert. Fast zeitgleich gab die Stadt Bülach die Miete eigener provisorischer Modulbauten für die Primarschulareale Hohfuri und Allmend bekannt. Bis im August sollen diese stehen. Sie werden vorerst für fünf Jahre gemietet. Dass die Primarschule nicht den Container der Sekundarschule übernimmt, wirft nun Fragen auf. Ein Anwohner schreibt: «So wird unser Geld verschleudert, nur weil die Sekundar- und die Primarschule nicht miteinander sprechen.»

Beat Gmünder, Leiter Liegenschaften erklärt den Entscheid aus Sicht der Stadt: «Wir haben den Kauf oder auch die mietweise Übernahme geprüft.» Man sei zum Schluss gekommen, dass es «zielführender» sei, für beide Areale passende Räume zu mieten. «Der Kauf und damit die Verlegung des Hinterbirch-Provisoriums hätte viele Kompromisse bedeutet.» Die Stadt hätte erst die rechtskräftige Baubewilligung und die Auflagen, wie beispielsweise Nachrüstungen, abwarten müssen. Dies habe der Zeitplan nicht zugelassen: «Deshalb war die Trennung der beiden Geschäfte unumgänglich.»

Für den Modulbau in Holzelementbauweise beim Primarschulhaus Allmend bezahlt die Stadt rund 180'000 Franken Jahresmiete, für den Standort Hohfuri sind es 294'000 Franken. Die einmaligen Investitionskosten für Erschliessung und Fundament kosten die Steuerzahler 910'000 Franken für den Standort Allmend und 1,17 Millionen Franken für jenen beim Hohfuri. Beidenorts laufen Machbarkeitsstudien für dauerhafte Schulhauserweiterungen. Gleichzeitig werden die Schülerzahlen zunehmen, bevor die Neubauten realisiert sind. Entsprechend müssen die Provisorien allenfalls für eine noch ungewisse Zeit erweitert werden können. «Die Stadt mietet nur, was sie an Räumen benötigt. Der Bedarf kann so flexibel gehandhabt werden und wird nicht durch einen Kauf zementiert», erklärt Gmünder.

Garderobe ist keine Option

Gemeinderat Daniel Wülser (GLP) fragt sich weshalb die Container beim Hinterbirch nicht als Garderoben für die Junioren des FC Bülach stehen geblieben sind. Dazu erklärt Beat Gmünder: «Der Flächenbedarf an Garderoben ist weit geringer als das Volumen dieses Provisoriums.» Darin seien auch keine Nasszellen eingebaut. Zudem würden sich die Miet- oder Kaufkosten nicht rechnen.

Der Container beim Hinterbirch wurde 2009 für 140'000 Franken jährlich von der Sekundarschule für drei Jahre gemietet. Dann entschieden sich die Stimmberechtigten für den Kauf per 1. Januar 2013. Der Preis betrug 432'000 Franken. Statt wie geplant bis in Jahr 2016, war das Provisorium bis gestern Teil der Schulanlage. Was damit nun geschieht, weiss Beat Gmünder nicht. Bei der Sekundarschule war gestern aufgrund der Sportferien niemand zu erreichen. (Zürcher Unterländer)