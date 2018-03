Schwerverletzter nach Arbeitsunfall

Ein Team von Arbeitern hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden Unterhaltsarbeiten auf der Autobahn A1 bei Bassersdorf erledigt. Die Männer waren mit Tätigkeiten an einer Signalanlage beschäftigt, als ein 37-Jähriger aus noch ungeklärten Gründen zu Fall kam.

Der Mann stürzte sechs Meter in die Tiefe und erlitt mittelschwere bis schwere Verletzungen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Rettungsdienst Winterthur fuhr den verletzten Arbeiter ins Spital.