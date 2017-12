Sechs Stopps mit fünf Autoren

Susy Utzinger, Gründerin des Tierheims Pfötli in Winkel, ist seit Oktober auch Schriftstellerin. Ihr erstes Buch trägt den Titel «Heimatlos – Aus dem Tagebuch einer Tierschützerin». Vom 11. bis 20. Januar 2018 reisen Utzinger und vier weitere Schriftsteller durch die Schweizer Luxushotellandschaft. Gelesen wird im Schweizerhof in Bern und ­in Luzern, im Einstein in St. Gallen, im Widder Hotel in Zürich, im Trois Rois in Basel und im Victoria-Jungfrau in Interlaken.

Zuerst das Dinner,dann die Lesung

Anwesend sind neben Utzinger die Autorinnen Evelyne Binsack mit «Grenzgängerin» und Bianca Imboden mit «Gipfeltreffen» und «Wandern ist doof», auch Schriftsteller Röbi Koller mit «Umwege» und Florian Burkhardt mit «Das Kind meiner Mutter» sind mit von der Partie. «Schweizer Familie»-Chefredaktor Daniel Dunkel moderiert den Anlass,die Gesprächsrunde führt Frank Baumann.

Ab 18 Uhr können die Besucher ein dreigängiges Dinner geniessen. Ab 20.30 Uhr dann ­finden die Lesungen statt. Diese Lesetour wird zum achten Mal vom Gockhauser Verlag Wörterseh organisiert. Tickets sind auf www.lesetour.ch erhältlich. (red)