Seine Aquarelle berühren auf vielschichtige Weise

Bereits zum zweiten Mal sind die Werke von Andreas Rutschmann in der Galerie Gottfried-Keller-Zentrum ausgestellt. Die Motive sind vielfältig. So sieht man «Work Places», wie der Künstler diese benennt, aber auch Winterbilder in zarten Tönen und verschiedene Landschaftsbilder aus der Toskana. Als Kontrast dazu stehen die Bilder von Fischer- und Segelbooten. «Der See ist meine zweite Leidenschaft neben dem Malen», sagt der 66-jährige ehemalige Schreinermeister. «Ich mag es, bei Wind und Wetter auf dem Bodensee zu segeln.»

Nach der Begrüssung durch Konrad Erni hielt Susi Weiss dieLaudatio. Vor drei Jahren seiin Eglisau der Aufruf erfolgt, die dortige Kunstgalerie wieder ins Leben zu rufen. «Ich war vonAnfang an beeindruckt vonRutschmanns Werken und seinen Maltechniken», betont Weiss. Seitdem helfe sie mit beim Organisieren von Ausstellungen.

Die Ausstellung ist in verschiedene Bereiche gegliedert. Beim Thema Arbeitsplatz wird die Fantasie angeregt. Welche Geschichte steckt wohl hinter den einzelnen Motiven? Die Bilder sollen neugierig machen, hinterfragen. Bei der Serie mit Städten und Landschaften wird durch markante Objekte im Vordergrund Tiefe geschaffen. «Dreidimensionalität ist mir sehr wichtig», sagt der Künstler. Die Betrachter zieht es hin zum nächsten Thema – den Schiffen. Einige der Bilder sind direkt auf einer Seekarte gemalt. Dies wirkt einladend, stimmungsvoll.

In eine andere Welt taucht man bei den nächsten Bildern ein. Warme Farbtöne in orangen, goldenen und braunen Tönen schaffen die Weite der Toskana mit ihren sanften Hügelzügen heraus. Die Schwierigkeit bei dieser Maltechnik sei, dass sämtliche Weissmotive ausgespart werden müssen und kein Pinsel diese Stellen berühren dürfe. Beim Thema «Winterbilder» ist es die Zartheit, die berührt. «Weiss ist nicht weiss», erklärt Rutschmann. «Die Schattierungen nehmen sofort Farben auf und bringen die Stimmung hinüber.»

Auch wenn Blumen nicht zu seinen Lieblingsmotiven gehören, zeugen die Werke mit Krokus und Sonnenblumen dennoch von einer versteckten Liebe zur Farbenpracht der Natur. «Ich bin nicht der Blumenmaler. Aber wenn ich ein Blumenmotiv wähle, muss es eine Farbexplosion in grossen Formaten sein.» Rutschmann erzählt von seiner Art, zu malen. «Ich male nicht auf einer Staffelei, sondern auf einem Tisch. Die Farben dürfen nicht laufen.»

Unter den zahlreichen Besuchern waren auch Susanne und Toni Rihs. Während die ehemalige Kantonsrätin von den warmen Farben des Bildes «Südtoskana» schwärmte, zog es ihren Gatten eher hin zum Werk «Alter Walfänger».

Die Ausstellung dauert bis zum 19.April. Informationen zu den Öffnungszeiten finden sich unter www.gkz.ch.