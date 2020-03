Sekundarschule sagt Abstimmung ab

Stimmrechtsbeschwerde teilweise gutgeheissen

Das Komitee «Bildung aus einer Hand» der Grünliberalen Bülach, das die Initiative zum Thema Einheitsgemeinde eingereicht hat, gelangte am 2. März mit einem Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat. Der Rekurs wurde nun teilweise gutgeheissen. Die Sekundarschulgemeinde wird demnach grundsätzlich verpflichtet, eine Stellungnahme der Initianten in den beleuchtenden Bericht aufzunehmen und dem Stimmvolk abzugeben. Das Komitee ist damit zufrieden. Daniela Gramegna, Präsidentin der GLP Bülach, äussert sich in einer Medienmitteilung: «Das Initiativkomitee bedauert das unkooperative Verhalten der Sekundarschulgemeinde sehr. Dadurch entstanden den Steuerzahlenden unnötige Kosten.» Der Beschluss des Bezirksrats ist noch nicht rechtskräftig. (dsh)